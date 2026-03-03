Психотерапевт ответила, почему некоторые считают себя умнее других

Психотерапевт Ирина Туркова в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, почему некоторые считают себя умнее других. Причиной тому эффект сверхуверенности.

«Иллюзия или эффект сверхуверенности — это когнитивное искажение, при котором человек считает себя умнее, сильнее, способнее других. Он переоценивает свои возможности, навыки, достижения, минимизирует негативные качества и считает себя «выше среднего», — объяснила эксперт.

Ещё один вариант — человек думает, что он лучше других, и принижает остальных участников группы, команды. Он считает, что у него выше шансы на успех, он умнее, одарённее, богаче.