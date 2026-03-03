Названы подходящие позы в секск для стимуляции точки G

Сексолог Кэрол Куин назвала подходящие позы в сексе для стимуляции точки G. Ее советы приводит Men's Health.

По словам Куин, многие ошибочно полагают, что для стимуляции точки G необходимо глубокое проникновение. На самом же деле касание нужной области обеспечивается в позах, которые позволяют совершать неглубокие быстрые толчки.

Сексолог отметила, что точка G находится на передней стенке влагалища, на глубине от трех до шести сантиметров. Стимулировать эту зону удобно в «позе дракона». Куин объяснила, что это та же, что и по-собачьи, но партнерша сильнее выгибает спину и приподнимает ягодицы.

Вторым вариантом сексолог назвала вариации позы «наездницы». Чтобы нужная область получала давление, она посоветовала женщине откидывать спину назад или поднять ноги так, чтобы опираться на ступни, а не на колени. Куин подчеркнула, что в обоих вариантах уменьшается глубина проникновения, а движения осуществляются вверх-вниз.

Ранее сексолог Аманда Паскукко посоветовала необычную позу для чувственного секса. По ее словам, поза «крендель» дает необычные ощущения и позволяет партнерам экспериментировать.