Стало известно, почему у женщин сексуальное желание ниже, чем у мужчин

Опыт первого секса в юности может влиять на сексуальное желание женщины на протяжении всей жизни. К такому выводу пришли исследователи Университета Торонто, проанализировав более 300 научных работ по психологии, медицине и общественному здравоохранению. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Review (PSPR).

Период 17–18 лет — время, когда многие впервые покидают родительский дом, влюбляются и начинают сексуальную жизнь. По словам авторов, мозг в этом возрасте особенно чувствителен к опыту и «обучается» на основе первых значимых событий.

«Это время, когда девушки часто переживают, пожалуй, худший секс в своей жизни», — отметил ведущий автор исследования, постдокторант кафедры психологии и нейронаук Университета Торонто Диана Пераджин.

Ученые поставили под сомнение распространенную идею о том, что более низкое сексуальное желание у женщин объясняется эволюцией или гормонами. По их данным, ключевую роль играют ранние негативные переживания.

Исследователи разработали модель обучения, которая связывает первые сексуальные опыты с уровнем интереса к сексу во взрослом возрасте. Авторы считают, что «разрыв либидо» между мужчинами и женщинами может быть следствием более выраженного «разрыва удовольствия» в начале сексуальной жизни.

По словам Пераджин, девушки сталкиваются с «идеальным штормом» негативных факторов: боль вместо удовольствия, повышенная стеснительность, страх потери отношений, а также более высокие риски инфекций, беременности и осложнений. В этот чувствительный период мозг фиксирует полученный опыт, что может иметь долговременные последствия.

Авторы подчеркивают, что именно поэтому ранняя юность — важное окно возможностей для сексуального образования. Сейчас программы чаще сосредоточены на теме согласия и контрацепции, но почти не затрагивают вопросы удовольствия и коммуникации.

«Отсутствие разговора о женском сексуальном удовольствии само по себе становится уроком о том, кто имеет право на удовольствие», — добавила Пераджин.

По оценкам авторов, трудности с сексуальным желанием испытывают до 55% женщин, и эти проблемы могут быть связаны не с врожденными особенностями или гормональными сбоями, а с приобретенным опытом.

