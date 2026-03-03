Психолог объяснила, почему современные люди испытывают боль от чтения

Попытка взяться за серьёзный роман для современного человека всё чаще заканчивается ощущением почти физического дискомфорта. Об этом рассказала нейропсихолог и клинический психолог Светлана Колобова.

В беседе с Pravda.Ru специалист объяснила, почему мозгу современного человека становится всё сложнее выдерживать длинные тексты и почему ему постоянно нужна смена впечатлений. По словам эксперта, речь идёт не просто о рассеянности – проблема куда серьёзнее.

– Мы говорим не просто про потерю концентрации, у нас атрофия концентрации. То есть я бы говорила жёстче. То есть это полная атрофия концентраций, – отметила собеседница СМИ.

Она добавила, что всё больше взрослых приходят на приём с жалобами, напоминающими симптомы СДВГ. Это не всегда говорит о наличии расстройства, но массовое падение способности долго удерживать внимание – очевидный факт.

Изменился и формат потребления информации: мозг адаптировался к быстрому потоку стимулов и больше не справляется со спокойным, неторопливым повествованием.

По словам Светланы Колобовой, достаточно провести простой эксперимент: вечером открыть объёмную, серьёзную книгу – роман или философский текст. В большинстве случаев чтение будет вызывать буквально телесную боль.

Особенно заметно это, по её наблюдениям, у подростков. Медленный сюжет, обилие описаний и диалоги без активного действия становятся для них почти неподъёмным испытанием. При этом, как подчёркивает специалист, дело не в капризах – люди действительно не могут иначе. И это касается не только подростков, но и взрослых.

На работе же взрослым приходится удерживать внимание из-за требований работодателей, что часто оборачивается переработками и дополнительным давлением на психику.