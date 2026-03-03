Психолог объяснила феномен «вечной невесты»

Психолог связывает феномен «вечной невесты» с дисбалансом самооценки: заниженная превращает женщину в «жертву», завышенная — в холодного потребителя. В обоих случаях страдает способность строить долгосрочные отношения, а ключом к их гармонии становится адекватное восприятие себя и партнера.

Феномен «вечной невесты» — женщины, которая годами не может выйти замуж, несмотря на очевидные достоинства, — имеет под собой психологическую основу, связанную с искаженной самооценкой. Клинический психолог Елена Руднева в беседе с изданием проанализировала причины повторяющихся неудач в личной жизни.

По словам специалиста, заниженная самооценка заставляет женщину путать любовь с обслуживанием чужих ожиданий. Боясь проявлять характер, она постоянно ищет одобрения партнера, что со временем утомляет мужчину, вынужденного работать «эмоциональным костылем». Психолог Варвара Брусницына в беседе с lady.pravda.ru пояснила, что уверенные в себе люди твердо отстаивают личные границы, а сомневающиеся часто принимают любое поведение за норму.

«В моей практике клиентки с заниженной самооценкой часто путают любовь с обслуживанием чужих ожиданий. Они боятся проявлять характер, что считывается мужчинами как отсутствие субъектности», — отмечает психолог.

Вторая крайность — гипертрофированное самомнение, которое служит защитным механизмом против страха близости. Как отмечает Руднева, женщина с завышенной самооценкой начинает постоянно «брать», не отдавая тепла, что превращает партнерство в одностороннюю сделку.

