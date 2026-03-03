Как эффективно восстанавливать силы в условиях постоянной занятости

Рабочие техники от психолога

Сегодня современный мир предъявляет к женщине множество требований: быть успешной в карьере, заботливой матерью, любящей женой, поддерживать себя в форме, развиваться духовно... И в этой гонке за идеалом так легко потерять себя, почувствовать усталость, раздражение, опустошение. Нарушается тот самый хрупкий баланс, который позволяет нам чувствовать себя счастливыми и наполненными.

Чтобы эффективно восстанавливать силы в условиях постоянной занятости, можно внедрить в свою жизнь короткие, но действенные практики. Это осознанные паузы, которые помогают сохранить вашу целостность и направить жизненные силы в продуктивное русло. Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт с опытом работы более 14 лет, к.п.н. Оливия Косс поделилась некоторыми из них.

Практика «Экспресс-самоанализ»

В течение дня остановитесь на минуту, приложите руку к груди и задайте себе вопросы: «Что мне сейчас нужно больше всего?», «Что я могу сделать для себя прямо сейчас?».

Ответ не должен быть связан с семьей или другими людьми. Это внутренний отклик, только про вас. Обращаясь к себе не «из головы» — рациональной части себя, а, наоборот, «из сердца» — чувственной части. Сделайте для себя то, что услышите.

«Практика хорошо работает, если использовать будильник. Заведите будильник на определенный час и каждый день в это время останавливайте себя на минуту. Речь идет о простых вещах — что в данный момент вы можете для себя сделать, чтобы чувствовать себя лучше», — поясняет Оливия.

Практика «Легкий понедельник»

Кто сказал, что понедельник — это обязательно тяжелое начало рабочей недели? Давайте сломаем этот стереотип! Представьте: вы намеренно сокращаете свой рабочий день всего на один час, а освободившееся время посвящаете тому, что приносит вам истинное удовольствие и помогает расслабиться.

«Это может быть любимое хобби, неспешная прогулка или просто чашка ароматного чая в любимом кафе. А вечером обязательно похвалите себя за то, что вы выбрали свое самочувствие и подарили себе этот маленький праздник. Ведь именно так рождается ресурс для всей недели", — рассказывает психолог.

Практика «Свидание с собой»

Выделите день в неделе для уединения и полного отключения. Это может быть массаж, ароматная ванна, поход в музей, любимое хобби, любое занятие по душе, с одним условием — вы проводите это время только с собой и для себя.

«Цель такой практики — чистое наслаждение без обязанностей и привязки к продуктивности. Это время, когда вы занимаетесь тем, что приносит расслабление, не связанное с обязанностями или продуктивностью. Самый лучший вариант — день „ничегонеделания“. Полная отрешенность от всех активностей и стимулов», — рекомендует наш эксперт.

И не ругайте себя за лень. Лень и усталость — абсолютно разные вещи. Лень — это «я ничего не делала и устала». А усталость — это «я что-то слишком долго делала и устала».