Как восприятие видео в интернете зависит от его качества

Восприятие видеоконтента намного сильнее зависит от его технического качества, чем можно было себе представить. Как оказалось, ролики с низким разрешением не только отбивают желание вернутся к их просмотру, но и хуже убеждают зрителей.

Это несколько неожиданное открытие совершили в Университете штата Орегон (OSU), где провели любопытное исследование на эту тему. Его результаты опубликованы в журнале Displays. Отчасти они оказались вполне ожидаемы: люди действительно предпочитают качественное видео, если у них есть выбор.

«Но проблема в том, что у зрителей этого выбора часто нет. Любой, кто пользуется стриминговыми сервисами, сталкивался с ситуацией, когда платформа принудительно снижала разрешение из-за недостаточной скорости интернета. Например, когда вы смотрите видео на телефоне с нестабильным соединением. То же самое бывает и в видеоконференциях. И хотя такое понижение качества происходит якобы для сохранения связи и предотвращения зависаний, оно влечет за собой последствия, напрямую не связанные с самим материалом», — говорит психолог Кристофер Санчес из Колледжа гуманитарных наук OSU.

Участникам эксперимента показали пятиминутный видеосюжет в формате ток-шоу на тему эвтаназии. Половина испытуемых смотрела версию в низком качестве, другая — в высоком.

Интересно, что участники, смотревшие видео в низком разрешении, запомнили представленную информацию так же хорошо, как и те, кто видел качественную версию. Однако их отношение к теме (в данном случае поддержка эвтаназии) изменилось гораздо меньше.

«Оказалось, что наша приверженность качественному видео очень сильна. Она влияет на то, насколько мы вовлекаемся в просмотр здесь и сейчас и будем ли готовы смотреть подобные видео в дальнейшем. При низком качестве мы хуже воспринимаем то, что происходит на экране, эмоционально слабее реагируем и с меньшей вероятностью принимаем точку зрения авторов», — комментирует Санчес.

Полученные результаты будут полезны производителям видеоконтента, полагает он:

«Представьте, что вы отвечаете за информационную кампанию в поддержку закона об эвтаназии. В этом случае плохое качество видео — это провал и напрасно потраченные время и деньги. Но еще хуже то, что некачественный ролик отбивает у людей желание вообще смотреть подобные материалы в будущем. То есть текущая реклама не сработала, но теперь они не вернутся даже к следующей, которая по какой-то причине может оказаться лучше».

