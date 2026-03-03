Как восприятие видео в интернете зависит от его качества

Влияние видео в интернете на общественное мнение зависит от качества картинки
Восприятие видеоконтента намного сильнее зависит от его технического качества, чем можно было себе представить. Как оказалось, ролики с низким разрешением не только отбивают желание вернутся к их просмотру, но и хуже убеждают зрителей.
Это несколько неожиданное открытие совершили в Университете штата Орегон (OSU), где провели любопытное исследование на эту тему. Его результаты опубликованы в журнале Displays. Отчасти они оказались вполне ожидаемы: люди действительно предпочитают качественное видео, если у них есть выбор.
«Но проблема в том, что у зрителей этого выбора часто нет. Любой, кто пользуется стриминговыми сервисами, сталкивался с ситуацией, когда платформа принудительно снижала разрешение из-за недостаточной скорости интернета. Например, когда вы смотрите видео на телефоне с нестабильным соединением. То же самое бывает и в видеоконференциях. И хотя такое понижение качества происходит якобы для сохранения связи и предотвращения зависаний, оно влечет за собой последствия, напрямую не связанные с самим материалом», — говорит психолог Кристофер Санчес из Колледжа гуманитарных наук OSU.
Участникам эксперимента показали пятиминутный видеосюжет в формате ток-шоу на тему эвтаназии. Половина испытуемых смотрела версию в низком качестве, другая — в высоком.
Интересно, что участники, смотревшие видео в низком разрешении, запомнили представленную информацию так же хорошо, как и те, кто видел качественную версию. Однако их отношение к теме (в данном случае поддержка эвтаназии) изменилось гораздо меньше.
«Оказалось, что наша приверженность качественному видео очень сильна. Она влияет на то, насколько мы вовлекаемся в просмотр здесь и сейчас и будем ли готовы смотреть подобные видео в дальнейшем. При низком качестве мы хуже воспринимаем то, что происходит на экране, эмоционально слабее реагируем и с меньшей вероятностью принимаем точку зрения авторов», — комментирует Санчес.
Полученные результаты будут полезны производителям видеоконтента, полагает он:
«Представьте, что вы отвечаете за информационную кампанию в поддержку закона об эвтаназии. В этом случае плохое качество видео — это провал и напрасно потраченные время и деньги. Но еще хуже то, что некачественный ролик отбивает у людей желание вообще смотреть подобные материалы в будущем. То есть текущая реклама не сработала, но теперь они не вернутся даже к следующей, которая по какой-то причине может оказаться лучше».
В этом исследовании не изучались видео, созданные ИИ, но выявленные тенденции и тут дают основания для некоторых выводов.
«Мы показали: если нужно повлиять на зрителя или хотя бы удержать его внимание, лучше делать ставку на реалистичные, качественные ролики с высоким разрешением. С помощью ИИ сейчас можно создавать такие видео буквально по простому запросу. Для зрителя это оборачивается тем, что он становится более открыт для влияния или дольше зависает в бесконечной прокрутке ленты — качественное видео сильнее захватывает внимание и с большей вероятностью заставит залипнуть», — резюмирует Санчес.