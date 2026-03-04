Стоит ли строить отношения с мужчиной, у которого есть ребенок

Отношения с мужчиной, у которого есть ребенок от предыдущего брака, требуют особого подхода и понимания. Такие отношения имеют как свои преимущества, так и возможные трудности. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, стоит ли вступать в такие отношения и кому они точно не подойдут.

Как рассказал специалист, отношения с мужчиной, у которого есть ребенок от предыдущего брака, требуют от женщины зрелой психологической позиции и понимания системной семейной динамики.

— Ключевое преимущество такого партнера — его прохождение через этапы сепарации и сформированная родительская идентичность, что снижает риск инфантильных реакций и страха перед обязательствами. Он уже интегрировал в свою картину мира модель «заботы о другом», что делает его эмоционально доступным иным образом, чем мужчины без подобного опыта, — сказал он.

Однако системная психология предупреждает: отношения с партнером, имеющим ребенка, всегда триангулированные, сообщил эксперт.

— Женщина входит в уже существующую подсистему «родитель-ребенок», где вертикальные связи (отец-дитя) объективно сильнее горизонтальных (партнерских) на этапе несовершеннолетия ребенка. Это не патология, а норма функционирования здоровой семьи, — говорит Ахмедов.

Специалист подчеркнул, что проблемы возникают, когда женщина не готова к роли «второго родителя» в широком смысле — не как замещение матери, а как значимого взрослого, включенного в жизнь ребенка с уважением к его границам и истории.

По его мнению, отказываться от отношений целесообразно в нескольких клинических случаях: при незавершенной сепарации мужчины от прародительской семьи или бывшей супруги (симбиотическая связь); при его неспособности выстраивать четкие межличностные границы; при несовместимости ценностных установок женщины с ролью «принимающего родителя».

— Если женщина демонстрирует высокий уровень нарциссической уязвимости, требующей постоянного подтверждения собственной исключительности и безраздельного внимания, такие отношения будут для нее деструктивны. Ребенок неизбежно будет восприниматься как конкурентный объект, что приведет к внутреннему конфликту и травматизации всех участников системы, — сказал собеседник «ВМ».

Таким образом, успешность этих отношений детерминируется не наличием или отсутствием ребенка, а уровнем психологической зрелости женщины, ее способностью к принятию сложной семейной архитектуры и готовностью к роли не единственной, а значимой в многокомпонентной системе, заключил психолог.

