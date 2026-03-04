Ученые выяснили, чем левши отличаются от правшей

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, левши демонстрируют более высокий соревновательный дух по сравнению с правшами. Эти данные могут объяснить, почему леворукость сохраняется на протяжении эволюции, несмотря на то, что правшей в мире подавляющее большинство.

© Телеканал «Наука»

По оценкам ученых, около 10 % людей — левши. Эта особенность часто связывается с преимуществами в спорте и соревновательных ситуациях. Группа психологов из Университета Кьети-Пескара (Италия) решила изучить, как доминирование руки влияет на личностные качества и стремление к соревнованию.

Опросы и лабораторные тесты

Исследователи провели два этапа эксперимента. Сначала более 1 100 человек заполнили онлайн-анкеты, оценивающие предпочтение руки, уровень мотивации и личностные черты. На основе этих данных был рассчитан коэффициент латеральности (LQ), отражающий степень доминирования правой или левой руки.

Далее ученые отобрали 50 левшей и 483 правшей с ярко выраженной доминантной рукой для более детального анкетирования. Целью было выяснить, существует ли связь между предпочтением руки и склонностью к конкуренции, тревожностью или депрессией.

Наконец, 24 левши и 24 правши пришли в лабораторию для выполнения практического задания под названием «тест с девятью колышками». Задача заключалась в том, чтобы вставить девять небольших колышков в доску как можно быстрее, используя только одну руку.

Результаты исследования

Анализ показал, что левши проявляли более высокий уровень соревновательности. Они реже избегали участия в соревнованиях из-за тревожности. При этом физические показатели ловкости не отличались — в тесте с колышками 11 из 24 правшей показали лучший результат, что говорит о том, что конкуренция определяется не физическими навыками, а психологическими особенностями.

Профессорская команда связывает это с концепцией эволюционно стабильной стратегии. Она предполагает, что праворукость облегчает сотрудничество в больших группах, а леворукость дает преимущество в индивидуальных противостояниях.

«Наши результаты подтверждают эту гипотезу: мы измерили, какая рука у людей ведущая, и сопоставили это с их склонностью к соревнованиям. Левши чаще стремятся к победе, а правши чаще избегают конкуренции», — пишут авторы исследования.

Почему леворукость сохраняется

Эти выводы помогают понять, почему леворукость не исчезла, как некоторые другие черты, утратившие эволюционную значимость.

«Левши обладают преимущественно индивидуальной стратегией конкуренции, что может давать им преимущество в определенных ситуациях один на один», — объясняют исследователи.

Различия в мышлении и подходе к соревнованиям у левшей и правшей, связанные с доминирующей рукой, вероятно, помогли левшам сохраняться в популяции на протяжении тысяч лет