В Сети поделились случаями на свадьбах, которые предшествовали разводу

Мужчины и женщины вспомнили о случаях на свадьбе, свидетельствующих о скором разводе. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Свадебный фотограф с 20-летним опытом порекомендовал обращать внимание на поздравительную речь родителей невесты.

«Особенно запомнился случай, когда в речи родителей невесты прозвучала фраза о женихе: «Ты не тот, кого мы представляли мужем нашей дочери, но у вас есть общие дети, так что, думаю, нам придется смириться с тобой», — bearwithcamera, пользователь Reddit.

Одна женщина рассказала о женихе, не обращавшем внимания на старавшуюся ради него невесту.

«Невеста от всего сердца пела в караоке их с женихом значимую песню. Она обращалась к своему избраннику, а он стоял к ней спиной, отказывался поворачиваться и напивался в стельку со своими друзьями», — MrsPottyMouth, пользовательница Reddit.

Многие пользователи также вспомнили о невестах и женихах, всячески оттягивавших момент церемонии.

«Невеста отказалась выходить из ванной, потому что увидела якобы несчастливое время на часах. Нам всем пришлось ждать полчаса, в течение которых она позвала нескольких своих друзей составить ей компанию. Когда мы вернулись на свои места, половина гостей была пьяна и слонялась без дела, включая ее мать и жениха. Они продержались меньше трех месяцев», — HoosierKittyMama, пользовательница Reddit.

