Весенний гон: почему весной больше хочется секса

Весна. Тает снег, набухают почки, птицы заливаются трелями... И вы замечаете, что думаете о сексе чаще обычного. Это не случайность и не «распущенность». Это биология. И мудрость природы, которую можно использовать во благо.

Почему весной просыпается либидо

У животных весной — брачный период. У людей все сложнее, но базовые механизмы работают точно так же.

Свет. Увеличивается световой день. Это влияет на выработку серотонина и мелатонина, меняется гормональный фон. Организм просыпается от зимней спячки.

Тепло. Мы снимаем тяжелую одежду, больше кожи соприкасается с воздухом и солнцем. Тело начинает чувствовать себя иначе.

Запахи. Весна пахнет иначе. Влажная земля, первая зелень, нагретый воздух — природные афродизиаки, которые мы даже не осознаем.

Энергия. После зимнего замедления (Инь) приходит время активности (Ян). Энергия ищет выход. Самый прямой и естественный — через тело и близость.

5 признаков, что у вас «весенний гон»

Вы чаще ловите себя на мыслях о сексе. Вас привлекают люди, на которых зимой вы бы не обратили внимания. Вы стали чувствительнее к прикосновениям, запахам, взглядам. Сны стали ярче, в том числе эротические. Вы хотите новизны — поз, мест, сценариев.

Если узнали себя — поздравляю, ваша природа жива и здорова. Осталось направить эту энергию в нужное русло.

Как использовать весенний подъем либидо для прокачки отношений

1. Для разнообразия в паре

То, что казалось «слишком смелым» зимой, весной может зайти «на ура». Используйте этот момент, чтобы предложить то, о чем давно думали, но стеснялись.

Что можно попробовать:

новые позы,

секс в необычном месте (дача, природа, машина),

игрушки или аксессуары,

ролевые игры,

секс утром вместо вечера.

Важно: говорить о своих желаниях можно прямо, но мягко. Не «давай сделаем ЭТО», а «мне кажется, сейчас самое время попробовать...»

2. Для разговоров о желаниях

Весенняя энергия снимает блоки. То, о чем молчали годами, вдруг становится легче произнести вслух.

Устройте «честный час». Без телефонов, без спешки, без обид. Просто расскажите друг другу:

что вам нравится в вашем сексе,

что хотелось бы добавить,

о чем вы фантазируете,

что вас останавливает.

Часто партнер даже не догадывается о ваших желаниях. И наоборот.

3. Для снятия накопившегося стресса

Весна — время не только любви, но и обострений. Работа, финансы, планы — напряжение копится. Секс — лучший природный антидепрессант.

Он работает сразу на нескольких уровнях:

сбрасывает физическое напряжение,

вырабатывает окситоцин (гормон привязанности),

вырабатывает эндорфины (гормоны радости),

улучшает сон,

повышает иммунитет.

Один качественный секс заменяет поход к психологу. Нередко.

4. Для укрепления близости

Весенний гон — это не только про «хочу». Это про «хочу с тобой». Используйте это чувство, чтобы укрепить связь.

Что работает:

дольше обычного лежать после секса, разговаривать.

смотреть друг другу в глаза во время близости,

пробовать медленный, чувственный темп вместо быстрого,

говорить друг другу теплые слова.

Близость — это не только про технику. Это про присутствие.

Что делать, если у партнера «гон», а у вас нет

Бывает и так. Весна будит не всех одновременно.

Что можно сделать:

Не отвергайте сразу, попробуйте включиться для начала. Попросите больше прелюдии, ласки, нежности. Расскажите, чего вам хочется прямо сейчас (даже если это «просто полежать»). Не играйте в «у меня болит голова» — честность лучше.

И помните: либидо — штука циклическая. У кого-то пик весной, у кого-то осенью. Это нормально.

Идеи для весеннего секса

Секс на природе. Если позволяет погода и уединение. Адреналин и свежий воздух — незабываемые впечатления.

Утренний секс. Весной солнце встает рано, и вместе с ним поднимается уровень кортизола и тестостерона. Лучшее время для близости.

Медленный, чувственный секс. Не гонка, а растянутое удовольствие. Со свечами, маслом, долгими паузами.

Секс после ссоры. Весной конфликты случаются чаще. Не тащите обиду в постель — используйте секс как способ «помириться телом». Это работает.

Секс без цели. Не «для галочки», не «потому что пора», а просто так. По желанию. По влечению.

Ритуал на пробуждение сексуальности (для тех, кто в паре и без)

Если весна пришла, а сексуальность еще спит — можно ее разбудить.

Что делать:

Утром, после душа, нанесите на тело любое масло с легким массажем. Скажите себе (вслух или про себя): «Я просыпаюсь. Мое тело живо. Я чувствую». Выходя на улицу, обратите внимание на запахи, тепло, свет. Вечером зажгите свечу и просто побудьте в тишине 5-7 минут, прислушиваясь к телу. Задайте себе вопрос: «Чего я хочу прямо сейчас?»

Это не магия. Это настройка внимания на себя.

Чего не стоит делать

Сравнивать себя с другими («у всех весной секс по 5 раз в день»).

Заставлять себя, если интимной близости действительно не хочется.

Использовать секс как способ манипуляции.

Стесняться своих желаний.

Весна — время жизни. Она стучится в каждую клетку. И если вы чувствуете этот стук — хорошо. Значит, вы живая. А если чувствуете, что сексуальность замерла — не ругайте себя. Просто дайте ей время. И может быть чуть больше солнца, чуть больше нежности, чуть больше внимания к себе.

Весна только началась. Все еще будет.