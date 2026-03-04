$77.6190.31

Весеннее обострение или пробуждение: как отличить депрессию от усталости

WomanHit.ru

Весной одни порхают, влюбляются, меняют жизнь. Других словно накрывает тяжелым одеялом — ничего не хочется, сил нет, раздражение нарастает. И в голове пульсирует: опять весеннее обострение.

Весеннее обострение или пробуждение: как отличить депрессию от усталости
© Global Look Press

А что, если это не обострение? Что, если организм просто устал, а вы все списываете на весну? Давайте разбираться, где заканчивается нормальная усталость и начинается состояние, требующее внимания.

Почему весной обостряются психологические проблемы

Есть научное объяснение тому, что весной многим становится хуже. Гормональная перестройка. Зимой мы жили в одном режиме: больше мелатонина (сон), меньше серотонина (радость). Весной организм резко перестраивается. Это нагрузка на все системы.

  • Световой удар. Резкое увеличение светового дня влияет на нервную систему. Для кого-то это бодрость, для кого-то — стресс.
  • Авитаминоз. За зиму запасы витамина D, магния, железа истощаются. Без них нервная система работает как компьютер с перегревом.
  • Накопленная усталость. Мы не замечаем, как устаем за зиму. Организм копит, копит — и весной выдает «долг».
  • Социальное давление. Вокруг все «оживают», строят планы, радуются. А если вы не радуетесь — появляется чувство вины, которое добивает окончательно.

Как отличить усталость от депрессии

Важно понимать разницу. Потому что усталость лечится отдыхом, а депрессия — терапией и иногда лекарствами.

Усталость (сезонная, накопившаяся)

  • Проходит после 2-3 дней полноценного отдыха.
  • Сохраняется интерес к тому, что раньше радовало.
  • Есть конкретная причина (завал на работе, болезнь, недосып).
  • Утром все же легче, чем вечером.
  • Физическая активность помогает.

Депрессия

  • Не проходит после отдыха.
  • Длится больше 2-3 недель.
  • Ничего не радует вообще (ангедония)..
  • Нет сил на простые действия (помыть голову, приготовить еду).
  • Сон нарушен (бессонница или гиперсомния).
  • Аппетит сильно меняется (переедание или отказ от еды).
  • Мысли о безнадежности, вине, иногда о смерти.

Тест: усталость или депрессия?

Честно ответьте «да» или «нет» на вопросы:

  • Вы спите 7-8 часов, но просыпаетесь разбитой?
  • Утром нужно больше часа, чтобы «раскачаться»?
  • То, что раньше делалось легко (душ, завтрак), теперь требует усилий?
  • Вы потеряли интерес к тому, что любили (хобби, встречи, секс)?
  • Вам кажется, что будущее безнадежно?
  • Вы стали есть заметно больше или меньше обычного?
  • Вы не можете сосредоточиться даже на простых вещах?
  • Чувствуете вину за то, что «не тянете»?
  • Мысли о смерти или «как бы все прекратилось» посещали в последнее время?
  • Это длится больше двух недель?

Результат:

  • 0-3 «да» — скорее всего, усталость.
  • 4-6 «да» — зона внимания, стоит обратиться к специалисту.
  • 7-10 «да» — высока вероятность депрессии, нужна помощь.

Особенно если был положительный ответ на вопрос 9 — не откладывайте.

Что делать, если это усталость

Если тест показал, что вы просто устали — хорошая новость: это лечится отдыхом. Но отдыхом правильным.

  • Режим сна. Ложитесь и вставайте в одно время. Даже в выходные. Световой режим важен для нервной системы.
  • Витамины. Проверьте ферритин (железо), витамин D, магний. Часто именно их нехватка валит с ног.
  • Еда. Уберите сахар и фастфуд — они дают кратковременный подъем, а потом резкий спад. Добавьте зелень, овощи, рыбу.
  • Движение. Не спортзал до седьмого пота, а просто прогулки. 30 минут в день на солнце творят чудеса.
  • Границы. Научитесь говорить «нет». Весной энергии мало, тратить ее на то, что не хочется — роскошь.

Что делать, если это депрессия

Если вы узнали себя во втором списке, важно не замалчивать проблему и не терпеть.

  • К специалисту. Психолог или психиатр — не страшно. Депрессия лечится. Чем раньше начнете, тем быстрее выйдете из неприятного состояния.
  • Таблетки — не зло. Если назначат антидепрессанты — принимайте. Это как костыль при переломе: временно, но необходимо, чтобы дорасти до того момента, когда сможете идти сами.
  • Не вините себя. Депрессия — не слабость характера, а болезнь. Вы же не вините себя за грипп?
  • Говорите. С близкими, с друзьями, в поддерживающих группах. Изоляция убивает.
  • Уберите «надо». Из списка дел оставьте только самое необходимое. Остальное — подождет.

Что делать прямо сейчас (для всех)

Независимо от того, усталость у вас или депрессия, есть шаги, которые помогут любому.

  • Свет. 30 минут утром под ярким светом (лампа или окно). Это настраивает мозг на правильный режим.
  • Вода. Пейте норму. Обезвоживание усиливает тревогу и усталость.
  • Телефон. Уберите уведомления, не листайте ленту перед сном. Информационный шум выматывает не меньше работы.
  • Одно дело. Не десять, не пять. Одно. Сделали — отдохнули.
  • Прогулка. Без музыки, без подкастов. Просто идти и смотреть по сторонам.

Чего делать не стоит

  • Пить алкоголь «для расслабления» — он усугубит состояние.
  • Пытаться «взять себя в руки» через силу — можно сорваться окончательно.
  • Сравнивать себя с другими — у всех разный организм и разная весна.
  • Ждать, что «само пройдет», если состояние длится уже более месяца.

Весна — время перемен. Но перемены требуют сил. Если сил нет — это не слабость. Это сигнал. Но почти все поправимо. Усталость лечится отдыхом. Депрессия лечится терапией и таблетками. Даже запущенные состояния уходят, если взяться за них вовремя. Берегите себя. Вы у себя одна.