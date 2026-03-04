Весеннее обострение или пробуждение: как отличить депрессию от усталости

Весной одни порхают, влюбляются, меняют жизнь. Других словно накрывает тяжелым одеялом — ничего не хочется, сил нет, раздражение нарастает. И в голове пульсирует: опять весеннее обострение.

А что, если это не обострение? Что, если организм просто устал, а вы все списываете на весну? Давайте разбираться, где заканчивается нормальная усталость и начинается состояние, требующее внимания.

Почему весной обостряются психологические проблемы

Есть научное объяснение тому, что весной многим становится хуже. Гормональная перестройка. Зимой мы жили в одном режиме: больше мелатонина (сон), меньше серотонина (радость). Весной организм резко перестраивается. Это нагрузка на все системы.

Световой удар. Резкое увеличение светового дня влияет на нервную систему. Для кого-то это бодрость, для кого-то — стресс.

Авитаминоз. За зиму запасы витамина D, магния, железа истощаются. Без них нервная система работает как компьютер с перегревом.

Накопленная усталость. Мы не замечаем, как устаем за зиму. Организм копит, копит — и весной выдает «долг».

Социальное давление. Вокруг все «оживают», строят планы, радуются. А если вы не радуетесь — появляется чувство вины, которое добивает окончательно.

Как отличить усталость от депрессии

Важно понимать разницу. Потому что усталость лечится отдыхом, а депрессия — терапией и иногда лекарствами.

Усталость (сезонная, накопившаяся)

Проходит после 2-3 дней полноценного отдыха.

Сохраняется интерес к тому, что раньше радовало.

Есть конкретная причина (завал на работе, болезнь, недосып).

Утром все же легче, чем вечером.

Физическая активность помогает.

Депрессия

Не проходит после отдыха.

Длится больше 2-3 недель.

Ничего не радует вообще (ангедония)..

Нет сил на простые действия (помыть голову, приготовить еду).

Сон нарушен (бессонница или гиперсомния).

Аппетит сильно меняется (переедание или отказ от еды).

Мысли о безнадежности, вине, иногда о смерти.

Тест: усталость или депрессия?

Честно ответьте «да» или «нет» на вопросы:

Вы спите 7-8 часов, но просыпаетесь разбитой?

Утром нужно больше часа, чтобы «раскачаться»?

То, что раньше делалось легко (душ, завтрак), теперь требует усилий?

Вы потеряли интерес к тому, что любили (хобби, встречи, секс)?

Вам кажется, что будущее безнадежно?

Вы стали есть заметно больше или меньше обычного?

Вы не можете сосредоточиться даже на простых вещах?

Чувствуете вину за то, что «не тянете»?

Мысли о смерти или «как бы все прекратилось» посещали в последнее время?

Это длится больше двух недель?

Результат:

0-3 «да» — скорее всего, усталость.

4-6 «да» — зона внимания, стоит обратиться к специалисту.

7-10 «да» — высока вероятность депрессии, нужна помощь.

Особенно если был положительный ответ на вопрос 9 — не откладывайте.

Что делать, если это усталость

Если тест показал, что вы просто устали — хорошая новость: это лечится отдыхом. Но отдыхом правильным.

Режим сна. Ложитесь и вставайте в одно время. Даже в выходные. Световой режим важен для нервной системы.

Витамины. Проверьте ферритин (железо), витамин D, магний. Часто именно их нехватка валит с ног.

Еда. Уберите сахар и фастфуд — они дают кратковременный подъем, а потом резкий спад. Добавьте зелень, овощи, рыбу.

Движение. Не спортзал до седьмого пота, а просто прогулки. 30 минут в день на солнце творят чудеса.

Границы. Научитесь говорить «нет». Весной энергии мало, тратить ее на то, что не хочется — роскошь.

Что делать, если это депрессия

Если вы узнали себя во втором списке, важно не замалчивать проблему и не терпеть.

К специалисту. Психолог или психиатр — не страшно. Депрессия лечится. Чем раньше начнете, тем быстрее выйдете из неприятного состояния.

Таблетки — не зло. Если назначат антидепрессанты — принимайте. Это как костыль при переломе: временно, но необходимо, чтобы дорасти до того момента, когда сможете идти сами.

Не вините себя. Депрессия — не слабость характера, а болезнь. Вы же не вините себя за грипп?

Говорите. С близкими, с друзьями, в поддерживающих группах. Изоляция убивает.

Уберите «надо». Из списка дел оставьте только самое необходимое. Остальное — подождет.

Что делать прямо сейчас (для всех)

Независимо от того, усталость у вас или депрессия, есть шаги, которые помогут любому.

Свет. 30 минут утром под ярким светом (лампа или окно). Это настраивает мозг на правильный режим.

Вода. Пейте норму. Обезвоживание усиливает тревогу и усталость.

Телефон. Уберите уведомления, не листайте ленту перед сном. Информационный шум выматывает не меньше работы.

Одно дело. Не десять, не пять. Одно. Сделали — отдохнули.

Прогулка. Без музыки, без подкастов. Просто идти и смотреть по сторонам.

Чего делать не стоит

Пить алкоголь «для расслабления» — он усугубит состояние.

Пытаться «взять себя в руки» через силу — можно сорваться окончательно.

Сравнивать себя с другими — у всех разный организм и разная весна.

Ждать, что «само пройдет», если состояние длится уже более месяца.

Весна — время перемен. Но перемены требуют сил. Если сил нет — это не слабость. Это сигнал. Но почти все поправимо. Усталость лечится отдыхом. Депрессия лечится терапией и таблетками. Даже запущенные состояния уходят, если взяться за них вовремя. Берегите себя. Вы у себя одна.