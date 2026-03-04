Выяснилось, почему некоторые люди предрасположены залипать в телефоне

В венгерском Университете Земмельвайса провели исследование причин зависимости от смартфонов и ее последствий. Результаты опубликованы в журнале Acta Psychologica. Они ожидаемы: проблемное использование гаджетов присуще многим молодым людям и оно может дорого им обойтись.

Как проводилось исследование

Участниками исследования стали студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Посредством онлайн-анкетирования они отвечали на вопросы, приходилось ли им отказываться от запланированных дел из-за телефона и думают ли они о нем даже тогда, когда не пользуются им. Респондентов также попросили оценить ежедневное время активного использования смартфона и рассказать, для каких именно целей они его применяют.

Кроме того, оценили личностные черты и психологическое состояние участников. Один опросник измерял уровень нейротизма — склонности к негативным эмоциям, таким как тревога, подавленность, страх и гнев. Другой оценивал самоконтроль, а третий — так называемый FoMO, или боязнь пропустить интересное.

Разные типы пользователей

На основе паттернов использования телефона ученые выделили три группы.

Пользователи, ориентированные на социальное взаимодействие, применяют гаджет главным образом для общения с друзьями и знакомыми, поддержания связей и в социальных целях. Не расположенные к интенсивному использованию участники тратят на телефон менее четырех-пяти часов в день, сочетая общение, чтение новостей, развлечения и пассивный скроллинг. Примерно трети участников присуще проблемное использование: они проводят с телефоном от четырех-пяти часов и больше в день, преимущественно для потребления контента, а не для общения.

«Наш главный вывод: особенности личности сами по себе — например, высокий уровень нейротизма — еще не делают человека зависимым от телефона. Люди, склонные к тревоге, подавленности или стрессу, автоматически не становятся зависимыми. Ключевую роль играет то, насколько хорошо человек способен контролировать свое поведение, эмоции и импульсы, а также насколько сильно он боится что-то упустить», — объясняет ведущий автор исследования, старший научный сотрудник факультета наук о здоровье Университета Земмельвайса Йоханна Такач.

Влияние на внимание, сон и самоконтроль

Исследование подтвердило: главная проблема — не столько время, проведенное с телефоном, сколько то, как именно его используют.

Пассивный скроллинг в соцсетях (просмотр коротких видео или бесконечной ленты новостей) постоянно бомбардирует мозг быстрыми стимулами. Это перегружает внимание, снижает способность концентрироваться и со временем приводит к ментальному истощению.

Когнитивные тесты продемонстрировали, что проблемные пользователи хуже справляются с задачами на внимание и память, чем можно было бы ожидать в их возрасте. Они также хуже спят, острее нуждаются в постоянной новой стимуляции и с большим трудом сдерживают сиюминутные позывы, когда хочется немедленно что-то проверить или сделать в телефоне.

Физическая нагрузка и проблемы с осанкой

Исследование также подтвердило, что продолжительность использования смартфона влечет прежде всего физические последствия.

«Когда человек держит телефон на уровне пояса или груди и смотрит на него, наклоняя голову, возникает так называемый „синдром текстовой шеи“ — голова выдвигается вперед. Это создает дополнительную нагрузку на шейный отдел, что может вызывать боль и преждевременный износ шейных суставов. В шее есть рецепторы, которые сообщают мозгу о положении головы. Если подолгу сохранять позу с выдвинутой вперед головой, сигналы искажаются, и это может привести к нарушению равновесия. Причем эти последствия сказываются не только во время использования телефона, но и влияют на повседневные движения», — комментирует Беата Шерегей, ассистент-преподаватель кафедры физиотерапии, отвечавшая в исследовании за физические измерения.

Как помочь молодежи пользоваться телефоном с умом

Исследователи подчеркивают: их цель — не запрещать телефоны и не наказывать молодежь за их использование. Задача в том, чтобы помочь людям обращаться с гаджетами более осознанно. Простые шаги могут дать результат: ограничить количество уведомлений (особенно из мессенджеров и соцсетей), установить временные лимиты на использование социальных платформ, не брать телефон в руки перед сном, а также поощрять физическую активность и следить за осанкой.

В плане ментальной профилактики особенно важно помочь молодым людям развить самоконтроль и снизить боязнь что-то пропустить. Это убережет от зависимости от гаджетов даже тревожных, чувствительных или склонных к стрессу людей.