Почему умные люди иногда верят в теории заговора

Существует расхожее мнение, что в теории заговора верят лишь не очень умные люди, те, кто не обладает критическим мышлением или не умеет работать с фактами. Однако новое исследование, проведенное под руководством доктора Неофитоса Георгиу из Университета Флиндерса (Австралия) и опубликованное в журнале Cognitive Processing, опровергает этот стереотип. Оказывается, пишет Earth.com, склонность к конспирологии часто продиктована не глупостью, а глубокой психологической потребностью в структуре и порядке.

Ловушка систематизирующего разума

В исследовании приняли участие более 550 человек. Ученые анализировали не уровень их интеллекта, а когнитивный стиль — то, как именно люди предпочитают обрабатывать информацию.

Выяснилось, что наиболее подвержены влиянию теорий заговора так называемые «систематизаторы» — люди, которые любят строгие правила, четкие закономерности и логические цепочки, подобные математическим формулам.

«Для тех, кто предпочитает системную структуру, теории заговора могут казаться высокоорганизованным способом понять запутанные или непредсказуемые события. В моменты кризиса, когда новости выглядят как хаос, а политика — как цирк, мозг ищет опору», — объясняет доктор Георгиу.

Простая, аккуратно «упакованная» история с понятными причинами и конкретным злодеем приносит успокоение, избавляя от пугающей неопределенности.

Почему логика не помогает?

Одним из самых тревожных выводов исследования стало то, что развитое научное мышление не всегда служит защитой. Люди с сильной тягой к систематизации продолжали верить в заговоры, даже если обладали способностью к здравым рассуждениям.

Дело в том, что желание видеть мир последовательным и непротиворечивым часто перевешивает способность ставить свои убеждения под сомнение. Теория заговора «связывает концы с концами», создавая иллюзию полного контроля над информацией. Когда такая картина мира сформирована, она становится ригидной: «систематизаторы» крайне неохотно меняют свою точку зрения, даже если им предъявляют прямые доказательства обратного.

Проблема «проверки фактов»

Традиционный метод борьбы с дезинформацией — простой фактчекинг — часто не работает с систематизаторами. Для них «грязная» и сложная реальность выглядит шагом назад по сравнению с «чистой» и логически стройной теорией заговора.

«Стратегии борьбы с мифами должны учитывать то, как люди предпочитают обрабатывать данные, — подводит итог Георгиу. — Конспирология удовлетворяет психологические нужды. Если мы будем игнорировать этот факт, мы никогда не поймем, что именно делает эти нарративы такими убедительными».

Таким образом, конспирология — это не всегда провал логики. Часто это попытка применить логику там, где реальный мир кажется слишком непредсказуемым.