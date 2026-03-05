Эксперт дал советы, как развить критическое мышление

Это важный навык, который даёт возможность прокачаться не только в бизнесе, но и в других сферах жизни. Основатель компании ИКРА Василий Лебедев в рубрике «Теперь вы знаете» дал советы о том, как развить критическое мышление.

«Часто его сводят к долгосрочному планированию, но это лишь одна из граней. На практике стратегическое мышление — это навык видеть и перестраивать целостные системы», — объяснил основатель компании ИКРА Василий Лебедев.

Для развития критического мышления стоит научиться задавать два простых вопроса к любой проблеме, смотреть задачу как сторонний эксперт, расставлять приоритеты через поиск «узкого места», выстраивать сценарное планирование задач.