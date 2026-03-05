Как реагировать, если мужчина не хочет дарить подарки на 8 Марта

Каждый год накануне Международного женского дня возникает много вопросов и обсуждений вокруг подарков. Часто мужчины сомневаются в важности празднования 8 Марта и считают его лишь коммерческим мероприятием, навязанным рекламой и маркетологами. Но что делать женщине, если для нее действительно важен этот праздник и она хочет получить от любимого подарок и внимание? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова.

По его словам, 8 Марта для многих мужчин — это маркетинг, формальность или навязанная традиция. Для многих женщин — это символ внимания, признания и значимости. Конфликт возникает не из-за цветов или подарков, а из-за разного смысла, который в этот день вкладывают партнеры.

— Международный женский день давно стал днем проявления заботы. Поэтому подарок воспринимается не как материальная вещь, а как знак: «Я о тебе подумал», «Ты для меня важна», «Я хочу тебя порадовать». Когда мужчина отказывается что-то дарить, объясняя это тем, что праздник коммерческий, женщина может воспринимать это как личное игнорирование. Особенно если вокруг коллегам дарят цветы, подруг поздравляют, а она остается без внимания. Включается болезненное сравнение и внутренний вопрос: «Со мной что-то не так?» — говорит он.

Важно понимать, что боль в этот момент связана не с предметом, а с интерпретацией, отметил эксперт:

— Факт — не подарил. Интерпретация — «я ему не нужна» или «меня не ценят». Эти вещи не равны, но в эмоциональном восприятии они часто сливаются.

Отсутствие символического жеста может задевать самооценку, если женщина связывает свою ценность с тем, как ее проявляют вовне. Тогда подарок становится подтверждением собственной значимости. И если его нет, возникает ощущение обесценивания. Но реальная ценность человека не определяется букетом или его отсутствием. Она определяется отношением в целом, добавил Ахмедов.

По его мнению, главная ошибка в такой ситуации — обвинения. Это переводит разговор в оборону и усиливает дистанцию.

— Гораздо продуктивнее говорить через себя: «Я понимаю, что ты считаешь этот день коммерческим. Для меня он про внимание. Мне важно почувствовать, что ты обо мне подумал». Это не требование и не давление, а объяснение своих эмоциональных потребностей, — сказал собеседник «ВМ».

Психолог объяснил, что если мужчина принципиально против именно даты, можно искать компромисс.

— Например, не материальный подарок, а совместное время. Не цветы, а завтрак. Выбрать не 8 Марта, а любой другой день, который станет «вашим». Суть не в календаре, а в ощущении заботы, — говорит он.

Однако если партнер обесценивает чувства («глупости», «ерунда», «истерика»), проблема уже не в празднике. В здоровых отношениях не обязаны совпадать взгляды, но важно уважать значимое для другого. Способность учитывать эмоциональные потребности партнера — основа близости, добавил эксперт.

— Чтобы не уйти в обиду и не испортить отношения, полезно отделять ожидания от реальности и честно признавать свои чувства. Обида чаще всего — это невысказанное ожидание. Когда ожидания озвучены спокойно и без обвинений, появляется пространство для диалога. Зрелая позиция в такой ситуации звучит так: я не требую, но и не обесцениваю свои чувства. Я объясняю, почему для меня это важно, и готова услышать партнера. Именно в этом месте и рождается настоящая близость — не в букете, а в понимании, — заключил Ахмедов.

Многие женщины на 8 Марта поздравляют своих подруг, сестер, коллег с этим праздником. Эксперт по этикету Екатерина Богачева объяснила, насколько эта практика допустима в России. Она рассказала, что в современной практике нет жестких ограничений по этому вопросу. Женщины вполне могут обмениваться небольшими подарками или символическими знаками внимания, такими как цветы, конфеты или тематическая литература.