Психотерапевт рассказала, как бороться с выгоранием при работе в офисе

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в беседе с «Чемпионатом» дала советы по борьбе с выгоранием при работе в офисе. По её словам, в выходные дни важно создавать личные восстановительные ритуалы — не обязательно масштабные, но значимые именно для вас: прогулка в парке, ванна с аромамаслами, чтение без экрана, творчество.

Ключевой момент — заранее запланировать и пообещать себе повторить такой ритуал через неделю. Это создаёт психологическое ожидание и укрепляет ощущение контроля над своей жизнью — один из ключевых факторов устойчивости к стрессу.

Важно помнить: искусственное освещение офиса, особенно синего спектра, подавляет выработку мелатонина. Вечером рекомендуется ограничивать экранное время за 1,5–2 часа до сна, использовать тёплый свет в вечернее время, при необходимости — применять световые будильники с рассветной симуляцией для улучшения утреннего пробуждения.

Профилактика выгорания — это не роскошь, а необходимая часть профессиональной гигиены в современном мире. Даже небольшие, но систематические корректировки в режиме дня способны значительно улучшить не только самочувствие, но и когнитивную продуктивность.