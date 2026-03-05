Психолог объяснила, почему не стоит бороться с зависимостью от коротких видео

Попытки бороться с привычкой часто смотреть короткие видеоролики могут лишь усилить зависимость от такого контента. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила клинический психолог Лилия Гладких.

Специалист посоветовала отказаться от попыток справиться с привычкой просматривать короткие видео. Она подчеркнула, что любая зависимость, с которой человек борется насильно, только усугубляется.

По словам психолога, пользователю важно спросить у самого себя, почему он постоянно увлечен короткими видео. Зачастую с помощью такого занятия взрослые люди пытаются справиться со внутренней тревогой и ощущают иллюзию контроля. Им кажется, что благодаря просмотру они остаются «в курсе» событий и контролируют происходящее в мире.

Однако на самом деле короткие видео уводят человека от встречи с самим собой, своими мыслями и внутренним состоянием, которое может быть болезненным.

«Для молодого поколения — это история про адаптацию. Мы не знаем, к чему приведет развитие этих навыков. Возможно, через 10 лет клиповое мышление станет необходимым условием выживания в информационном потоке», — подчеркнула эксперт.

Невролог, нарколог, кандидат медицинских наук Людмила Кокоткина до этого предупреждала, что использование гаджетов на протяжении долгого времени может привести к отечности лица и сбоям в мочевыделительной системе. По ее словам, излучение от устройств также негативно влияет на конъюнктиву, склеру глаз и кожу, провоцируя покраснения и высыпания.

Ранее врач предупредил об опасности коротких видео для зрения.