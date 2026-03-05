Как часто и на сколько нужно отключать телефон, чтобы быть спокойным

Ежегодно 5 марта во всем мире отмечают День выключенных гаджетов. Подобный цифровой детокс подразумевает временное отключение от всех электронных устройств, в том числе смартфонов, планшетов и компьютеров. Это помогает человеку отвлечься от постоянного потока информации и восстановить нервную систему. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, на какое время и как часто нужно отключать телефон для полноценного отдыха.

Как рассказал эксперт, с психологической точки зрения цифровой детокс действительно помогает снизить перегрузку нервной системы, потому что постоянные уведомления, ленты новостей и сообщения поддерживают мозг в состоянии непрерывной стимуляции и ожидания реакции.

«Чтобы психика начала действительно отдыхать, обычно нужно хотя бы несколько часов без телефона подряд. Оптимально: 6–12 часов. В выходные или в отпуске полезно делать более длинные перерывы, например половину дня или целый день без постоянной проверки гаджета. Именно за это время снижается уровень информационного напряжения, восстанавливается концентрация и появляется ощущение "психологического пространства"», — отметил Ахмедов.

Однако резко и полностью отрывать себя от связи на долгий срок не всегда полезно, особенно если человек сильно привык к телефону, подчеркнул психолог:

«У некоторых людей может появиться тревога, раздражение или ощущение потери контроля. Поэтому экологичнее делать постепенный детокс: сначала убирать телефон из спальни, отключать уведомления, вводить часы без гаджетов, например во время прогулок, общения или отдыха. В этом случае мозг постепенно привыкает к меньшему количеству стимулов».

При этом, по словам специалиста, регулярный цифровой детокс:

помогает снизить тревожность;

улучшает сон;

повышает способность концентрироваться;

делает общение более глубоким, потому что внимание возвращается в реальное пространство.

«Проводить такие разгрузки полезно регулярно. Небольшие нужно делать каждый день, а более длинные — хотя бы раз в неделю или во время отпуска, когда есть возможность полностью переключиться на живые впечатления и восстановление психики», — посоветовал собеседник «ВМ».

