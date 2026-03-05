Идеи креативных подарков на 8 марта

Декоративные грибы — лидер тренда необычных подарков на 8 Марта. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, каким девушкам стоит дарить креативные подарки, а с какими лучше не экспериментировать.

Среди девушек и правда есть те, кто оценит креативный подарок. Например, к ним относятся дамы с психотипом «истероид», отмечает практикующий психолог в эмоционально-образном подходе Анастасия Александрова.

«Такая женщина обожает, когда ею и ее подарками восхищаются все вокруг. Достаньте ей звезду с неба или хотя бы подарите мастер-класс по созданию чего-то уникального (например, сумки). А если девушка любит активности, вы можете подарить ей полет в аэротрубе. В общем, истероиды любят эксклюзив для "избранных", чтобы похвастаться этим! И в этом поведении нет ничего плохого», — рассказала Анастасия Александрова.

Не стоит креативить с практичными дамами (их еще называют «эпилептоидами»). Если подарок выпадает из понятия функциональности и надежности, он может полететь в мусорку.

Ну а некоторые просто не любят неожиданностей (обычно это касается тревожных дам). Спросите у такой девушки, чего она хочет, заранее.

Почти в невесомости

Хочется удивить? Подарите любимой полет в аэротрубе. Во-первых, это оригинальный презент: девушка сможет почувствовать себя в центре бури или в невесомости. Во-вторых, такой подарок наверняка вызовет восхищение со стороны знакомых. А еще в костюме для аэротрубы можно сделать яркие фото.

Творческим натурам

Еще один необычный вариант в качестве альтернативы настоящим цветам — букет из конструктора. Есть варианты в горшке, например орхидея. Но лучше заранее узнать, любит ли ваша благоверная что-то собирать руками, чтобы не промахнуться и не расстроить ее.

Чтобы точно угадать

Перед праздником попросите свою даму составить лист желаний с подарками. Презент можно выбрать оттуда.

Для любительниц природы

Если ваша дама увлекается ботаникой, то можно вместо классического букета подарить ей набор для выращивания декоративных грибов у себя дома. Выглядит это как коробочка с мицелием (корень, или тело), из которого со временем вырастет настоящий цветной гриб. Он простоит дольше, чем розы, и будет радовать глаз, напоминая о ваших чувствах.

Будто Русалочка

Еще один необычный вариант подарка — жемчужина, которую нужно самостоятельно достать из ракушки и поместить в кулон. В комплекте к подвеске идет еще и цепочка. Кстати, стоимость такой бижутерии невысока. Поэтому подарок подойдет, например, для девочки-подростка.

Функционально и красиво

В столице популярны мастер-классы, на которых можно за один или два дня сшить собственную кожаную сумку. Подарите даме сердца сертификат на такое занятие. Там она сможет выбрать модель желаемого аксессуара, сшить его под руководством мастера и даже нанести свои инициалы на готовое изделие.

Нотка юмора

В Сети можно найти свечу с запахом «слез бывшего». Но перед тем как ее дарить, подумайте, оценит ли шутку дама. Но если у девушки был опыт, о котором она не хочет вспоминать, то не надо напоминать ей о нерадивом ухажере.

Ольга Латынцева, практикующий психолог, эксперт по этике:

«В какой-то степени мы все ждем рыцарского поступка от своего мужчины. Узнайте, есть ли у вашей дамы вишлист (список желаемых презентов). И если есть, тогда вам не придется гадать с подарком — просто выберите какую-либо из позиций в списке. Потому что, к сожалению, 90 процентов мужчин-креативщиков обычно в цель не попадают».

Часто мужчины сомневаются в важности празднования 8 Марта и считают его лишь коммерческим мероприятием, навязанным рекламой и маркетологами. Но что делать женщине, если для нее действительно важен этот праздник и она хочет получить от любимого подарок и внимание? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова.