Психолог рассказала о простых способах победить весеннюю хандру

С наступлением весны многие люди вместо ожидаемого прилива сил сталкиваются с усталостью, вялостью и снижением настроения. Клинический психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Соломеина в беседе с «Чемпионатом» объяснила причины этого явления и рассказала, как с ним справиться.

По словам специалиста, весенняя хандра — это не клиническая депрессия, а сезонное снижение настроения, вызванное изменением выработки мелатонина в организме. Этот гормон регулирует циркадные ритмы.

Чтобы вернуть себе бодрость и хорошее настроение, психолог рекомендует придерживаться нескольких простых правил.

«Всё это можно сказать в нескольких словах: весной обращайте особое внимание на то, что может доставить вам удовольствие! Любите и балуйте себя и близких особенно, по-весеннему!» — резюмировала психолог.