Психолог указал на связь «долженствования» и «нужности» у женщин

Они стараются выполнять свои обязательства, даже будучи «уставшими» и «не в настроении».

© Freepik

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Ирина Корчагина.

«Мы отходим от этого "должен". Сейчас это очень модно: "Я никому ничего не должна". И начинается такая женская распальцовка. Она очень опасна, потому что если я никому ничего не должна, то я никому не нужна. Долженствование связано с нужностью. Мы всё равно какую-то принудительную испытываем, выполняя долг. Это важно. Мы не всегда это хотим. Когда у женщины маленький ребёнок, она не всегда хочет его кормить. Она тоже имеет право быть уставшей, быть не в настроении, но она это делает, потому что понимает, что она в это уже ввязалась».

Ранее Корчагина рассказала о тренде на мужской декрет. Сейчас не считается предосудительным, если женщина зарабатывает больше.