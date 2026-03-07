Эксперт объяснил высокий уровень стресса у первокурсников

У каждого пятого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость, следует из данных Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования. Причем студенты, зачисленные на основе ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, более психически устойчивы, чем те, кто поступил по результатам школьных олимпиад, отмечают психологи. Эмоциональное состояние негативно сказывается на их успеваемости, уверенности в себе и отношениях с окружающими. Подробности – в материале «Известий».

Причины психологических проблем

Низкая и очень низкая психическая устойчивость была выявлена почти у 22% российских первокурсников – такие данные привела в феврале 2026 года научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования Российской академии образования (РАО), доктор психологических наук Татьяна Тихомирова.

«Мы проанализировали данные 6,9 тыс. первокурсников в семи федеральных округах страны, – рассказала она на XXVII Конгрессе педиатров России. – Исследование показало, что у 16,6% и 5,2% студентов низкий или очень низкий уровень психической устойчивости соответственно. Показатель различается в зависимости от стратегии поступления в вуз. Студенты, зачисленные на основе ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, более психически устойчивы, чем те, кто поступил по результатам школьных олимпиад».

По словам Татьяны Тихомировой, это связано с тем, что олимпиадники долгое время пребывают в состоянии психического напряжения – начиная со старших классов.

«Это приводит к повышенной чувствительности к внешним воздействиям, потере уверенности в своих силах, снижению способности преодолевать повседневные трудности», – отметила эксперт.

Уровень психической устойчивости влияет на успеваемость, подчеркнула Татьяна Тихомирова. Первокурсники, у которых после экзаменационной сессии остались задолженности, по результатам исследования оказались менее стабильны, чем их сверстники с отличными, хорошими и удовлетворительными оценками. Кроме того, молодые люди с низкой устойчивостью психики испытывают трудности с регулярным посещением занятий и чаще конфликтуют с преподавателями.

Число обращений школьников и студентов за психологической помощью растет, подтвердила «Известиям» клинический психолог, куратор сервиса «Ясно» Галина Лайшева.

«Это связано как с высокой учебной нагрузкой, так и с большей открытостью общества к теме ментального здоровья», – пояснила она.

Многие первокурсники приступают к учебе уже в состоянии эмоционального выгорания, полагает психолог, преподаватель РАНХиГС, специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина.

«Это "эффект марафона", – рассказала она "Известиям". – Школьная система, к сожалению, в большей степени ориентирована не на развитие личности, а на получение высоких баллов. Состояние усугубляется тем, что ради учебы дети жертвуют отдыхом, нервная система не успевает восстанавливаться. Это приводит к хроническому истощению задолго до финиша. Огромный спрос на психологов для школьников именно в период подготовки к выпускным и вступительным экзаменам».

При этом университетская среда стала внимательнее к эмоциональному состоянию обучающихся, а сами молодые люди чаще воспринимают обращение к психологу как нормальный способ справляться со стрессом, считает эксперт.

«Низкая психическая устойчивость первокурсников во многом объясняется резкой сменой контекста: переезд в новый город, разрыв дружеских связей, рост учебной нагрузки и высокая конкуренция. А возраст 17–20 лет сам по себе является периодом повышенных рисков – в это время часто проявляются тревожные и депрессивные расстройства», – отметила психолог.

В Российском университете дружбы народов (РУДН) за 2025 год провели более 1,1 тыс. бесплатных психологических консультаций для студентов, рассказала «Известиям» проректор по стратегическим коммуникациям вуза Елена Апасова.

«Студенты открыто говорят о повышенном уровне тревожности. Это связано с бесконечными дедлайнами, большим объемом информации, который они не успевают обрабатывать, а также с эффектом достигаторства. Для многих важно, как они выглядят в глазах окружающих, что тоже становится источником переживаний», – отметила она.

Как сохранить психологическую устойчивость

Психологические службы в вузах стали нормой. Если способов и навыков справляться со стрессом недостаточно, следует своевременно обратиться к специалисту, указала психолог Татьяна Пряхина.

«Из-за снижения психической устойчивости могут появляться психосоматические заболевания. Из-за стресса сложнее концентрироваться, обучение происходит не благодаря интересу, а через силу – на пределе возможностей и воли, – отметила эксперт. – В отношениях с окружающими могут появляться повышенная раздражительность, апатия, депрессивные состояния. Это мешает выстраивать новые связи и разрушает существующие».

Психолог согласилась, что старшеклассники, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, испытывают гораздо меньше стресса по сравнению с олимпиадниками, особенно если у них есть возможность оплатить обучение.

«Школьные олимпиады – это, условно, спорт высших достижений. Для такой среды характерен очень высокий уровень перфекционизма, также есть особые правила того, как ребенок должен развиваться, – уточнила Татьяна Пряхина. – У детей, которые просто сдают ЕГЭ, более понятная траектория подготовки к поступлению. Олимпиадники же испытывают колоссальную нагрузку и находятся в условиях жесткой конкуренции. А попав в вуз, они сталкиваются с другими такими же "звездочками", и вновь приходится доказывать свое превосходство».

Нейропсихолог Дарья Живина отметила, что в первые месяцы после поступления в вуз у первокурсников может снижаться эмоциональная устойчивость.

«Школьники долгое время находились в стрессе из-за подготовки к экзаменам и поступлению. Когда эти этапы уже позади, происходит сильная эмоциональная разрядка. Поэтому в первые несколько месяцев и зачастую во время первой сессии в вузе студентам сложно полноценно воспринимать новую информацию. Это в целом считается нормой», – пояснила эксперт.

Галина Лайшева добавила, что учеба в вузе требует самостоятельности, а также навыков планирования и саморегуляции, которые у студентов находятся только на стадии формирования.

«По сравнению со школой структурированность среды снижается: цель поступить достигнута и больше не определяет режим дня, нет привычного контроля со стороны школы и родителей. Сепарация от семьи может усиливать уязвимость и одиночество», – заметила эксперт.

Психолог посоветовала молодым людям сохранять базовые опоры – сон, регулярное питание, физическую активность и общение с друзьями и близкими. Полезно осваивать навыки саморегуляции – дыхательные техники, короткие перерывы, планирование, чтобы управлять уровнем стресса.

Студентам следует соблюдать режим дня, поддерживать физическую активность и не подавлять эмоции, сказала «Известиям» младший научный сотрудник отдела психопрофилактики Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава РФ Алина Беликова.

«Рекомендуется грамотно планировать время, практиковать техники осознанности и медитации, участвовать в деятельности студенческих объединений, следить за качеством сна и питания», – указала она.

Эксперт подчеркнула, что при появлении симптомов депрессии или устойчивого стресса необходимо своевременно обращаться за помощью психолога.