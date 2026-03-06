Что нужно сделать, чтобы преодолеть страх заявить о себе

Сегодня рынок переполнен знаниями: курсы, наставничество, стратегии, нейросети, воронки. Но при всем этом изобилии инструментов большинство годами остаются на одном и том же уровне дохода, боясь проявиться, обладая при этом экспертной информацией.

Это не парадокс, и проблема не в инструментах, которых сейчас более чем достаточно. Чаще всего — проблема в установках и страхах. Почему профессионалы годами не могут начать зарабатывать, рассказала эксперт по личному бренду и продажам в соцсетях Эля Мухамедгалиева

Какие установки мешают зарабатывать онлайн

1. Страх больших денег

Все хотят зарабатывать миллионы, но не все готовы быть человеком, который зарабатывает эти миллионы. Почему так происходит? Потому что большие деньги — это:

ответственность;

видимость;

новые решения;

новые люди;

другой уровень жизни.

А это страшно.

«Кому-то страшно выйти в публичность, кому-то стать "слишком заметным", кому-то — перерасти свое окружение. Поэтому мозг делает все, чтобы оставить вас в привычной зоне. И здесь важно честно ответить себе: чего именно я боюсь? Потому что страх больших денег у всех разный. И пока вы его не распакуете — вы будете бессознательно саботировать рост», — поясняет Эля.

2. Страх, что не купят

Это одна из самых болезненных точек. Даже если человек стал проявляться в соцсетях, внутри может быть напряжение: «А вдруг никто не откликнется?», «А вдруг подумают, что дорого?», «А вдруг скажут: кто ты такая?».

«И что начинают делать? Занижать цену, добавлять бесконечные бонусы. Объяснять, почему они вообще имеют право продавать. На самом деле страшно не то, что не купят. Страшно быть бедным, когда нечем оплатить ребенку наряд на утренник, когда считаешь деньги до зарплаты, когда зависишь от обстоятельств. И вот этот страх почему-то кажется менее болезненным, чем страх отказа. Хотя именно он реальный», — рассказывает специалист.

3. Страх проявляться и заявлять о себе

Многие выбирают быть «аккуратными», не высказываться жестко, не занимать позицию, не триггерить.

«Я всегда говорю: скромный эксперт — бедный эксперт. Если вы боитесь проявляться, о вас просто забудут. А в 2026 году выигрывают не самые умные, а самые видимые. В рынке онлайн-услуг действует правило: лучше пусть о тебе говорят, чем о тебе забудут. Рынок не замечает тихих, он замечает устойчивых», — отмечает Эля.

4. Синдром самозванца

«Я недостаточно знаю, чтобы работать за высокий чек». Еще одна ловушка, когда профессионал с опытом, кейсами, результатами и при этом внутри с установкой: «Вот еще поучусь... вот еще доработаю... вот еще стану увереннее...». И так проходят годы.

«Высокий чек — это не про количество знаний, это про мышление, позиционирование и внутреннюю опору. Платежеспособная аудитория покупает не у идеальных, а у тех, кто понимает, куда идет. Если вы сами в себе не разобрались, если вы сами сомневаетесь в своей ценности, рынок это считывает», — рассказывает специалист.

Что с этим делать?

Перестать делать вид, что дело в алгоритмах. В 80% случаев хаос в продажах — это следствие хаоса в голове. Не выстроена система, нет устойчивости, и как следствие — нет нормального дохода.

Разобраться в своем страхе. Не абстрактно «мне страшно», а конкретно, чего я боюсь? Осуждения? Ответственности? Не справиться? Того, что придется расти быстрее, чем комфортно?

Принять, что большие деньги нужно уметь выдерживать. Это навык, состояние и внутренняя опора. Потому что хотеть миллион одно, а быть человеком, для которого миллион норма — другое.