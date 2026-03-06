Чем полезны прогулки на свежем воздухе и почему опасно быть домоседом

Образ жизни домоседов становится все больше популярным и привлекательным. Люди проводят дни напролет в четырех стенах, ощущая себя в комфорте и безопасности. Однако постоянное пребывание дома разрушительно сказывается на психике человека, а нахождение на свежем воздухе, напротив, оказывает комплексное положительное воздействие на весь организм. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему длительное отсутствие прогулок наносит серьезный ущерб физическому и психологическому здоровью.

Чем полезны прогулки на свежем воздухе

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в первую очередь прогулки укрепляют нервную систему:

«Это абсолютно универсальное лекарство. В первую очередь для работы мозга нужен кислород. Ни в одной комнате в доме и даже на балконе нет достаточного количества кислорода, как в воздухе на улице».

Также регулярные пешие прогулки помогают снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

«Кардиологи во всем мире заявляют, что человеку обязательно нужно минимум 150 минут ходьбы на свежем воздухе в неделю для хорошей работы сердца. Ходьба включает все группы мышц в работу. Это позволяет сердцу правильно перегонять кровь, чтобы она не застаивалась в венах нижних конечностей, как при сидячем образе жизни», — отметила Чернышова.

Помимо этого, по словам терапевта, регулярные пешие прогулки на свежем воздухе помогают:

контролировать уровень сахара в крови — такая аэробная физическая нагрузка стимулирует переработку глюкозы организмом, снижает риск развития диабета второго типа.

предупредить потерю костной ткани — кальций полноценно усваивается организмом только при активной двигательной нагрузке, также сокращение мышц улучшает кровоток, способствует укреплению костей и снижению риска переломов.

снизить потерю мышечной массы — это называется саркопения, которая часто встречается у людей пожилого возраста, которые мало двигаются;

повысить иммунные силы организма — движение на свежем воздухе укрепляет иммунную систему организма, помогая противостоять инфекциям и болезням.

нормализовать сон — регулярные прогулки в вечернее время способствуют улучшению качества сна, позволяют быстрее засыпать и восстанавливать физические силы.

Как прогулки влияют на психическое здоровье

Как отметила в беседе с «ВМ» клинический психолог Марианна Абравитова, отсутствие пеших прогулок на свежем воздухе приводит к сенсорной и когнитивной усталости.

«Современный ритм жизни вынуждает многих людей постоянно концентрироваться на одном пространстве — экране компьютера или смартфона. Глаза устают от постоянного напряжения, фокусируясь на коротких расстояниях. А мозг нуждается в смене обстановки и наблюдении перспективы, чтобы расслабиться и разгрузить нервную систему. Поэтому важно гулять на свежем воздухе и смотреть вдаль, вокруг себя», — подчеркнула психолог.

Помимо этого, постоянное нахождение дома или в офисе лишает человека солнечного света, который необходим для нормальной выработки гормона счастья — серотонина.

«Искусственное освещение, даже самое мощное, не заменит полноценного воздействия солнца. Длительное нахождение в условиях недостатка света нарушает биологические часы организма. Это приводит к хронической усталости и плохому настроению», — пояснила собеседница «ВМ».

Кроме того, дома мозг пребывает в состоянии сенсорного голода. Отсутствие естественных звуков природы, зрительных образов и тактильных ощущений приводит к постоянной усталости и выгоранию, заверила психолог. Постоянное нахождение в замкнутых пространствах заставляет людей погружаться в собственные мысли. Это усиливает чувство тревоги и неудовлетворенности жизнью.

«Прогулки на улице помогают разорвать цикл навязчивых размышлений, зарядиться новыми впечатлениями и отвлечься от рутины. Отказываясь от прогулок, человек попадает в порочный круг эмоционального дискомфорта. Изоляция провоцирует апатию, усталость и склонность к депрессии. Комплекс факторов, таких как дефицит физической активности, недостаток свежего воздуха и солнечного света, приводит к тому, что мозг буквально начинает "закисать", теряя способность адекватно реагировать на внешние раздражители», — предостерегла психолог.

Именно регулярные прогулки на свежем воздухе позволяют отдохнуть, перевести внимание в фоновый режим и дать организму необходимую психологическую разрядку, заключила Абравитова.

