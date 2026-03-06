Эксперт объяснил, почему быть собой — это правильно

В современном мире, ориентированном на результат и логику, от женщины часто стабильноcти: мы должны быть неизменно продуктивными, улыбчивыми и предсказуемыми. Если наше состояние меняется, его принято называть «плохим настроением», «слабостью» или «гормональным сбоем». А что, если такая изменчивость — ее главная особенность?

Современная культура ценит контроль и устойчивость, но живая психика откликается на события, отношения, внутренние переживания. И эта подвижность — показатель чувствительности, а не «сбоя». Почему важно не запирать себя в рамках навязанных шаблонов поведения, рассказала Перукуа — женский практик, женский коуч, ведущая трансформационных семинаров для женщин.

Ловушка «удобной» женщины

«Многие девочки выросли в культуре, где проявление сильных эмоций или резкая смена состояний считались признаком незрелости. Нас учили "держать лицо" и быть удобными. В результате мы "заперли" свою энергию в голове, превратившись в мыслящие машины, которые постоянно анализируют, планируют и тревожатся», — говорит Перукуа.

Так формируется привычка обесценивать собственные переживания: сначала игнорировать усталость, потом — раздражение, а затем и более глубокие сигналы внутреннего неблагополучия.

«Женская природа по своей сути циклична, как сама Земля. Разве люди винят океан за то, что после штиля наступает шторм? Разве называют осень "депрессией" природы, а весну — ее "гиперактивностью"? Всем понятно, что это необходимые фазы обновления, и они воспринимаются как норма. Но в человеческой жизни мы почему-то требуем постоянства. Хотя именно смена состояний позволяет адаптироваться, переосмысливать опыт и расти», — подчеркивает автор тренингов для женщин.

Настроение как компас, а не приговор

Когда мы запрещаем себе быть разными, теряется связь со своим «внутренним голосом» — тем самым тихим знанием, которое всегда подсказывает верное решение. Игнорирование собственных чувств делает выбор механическим: мы действуем по шаблону, а не по «зову сердца». Со временем это приводит к ощущению пустоты и потере вкуса к жизни.

«Настроение — не каприз. Это язык, на котором с нами говорит тело и душа. Эмоции помогают ориентироваться в происходящих событиях быстрее логики: они первыми реагируют на опасность, несправедливость или, наоборот, на вдохновение и близость», — напоминает эксперт.

Грусть может быть сигналом о том, что пришло время отпустить что-то старое, очистить пространство для нового.

Раздражительность часто указывает на нарушение личных границ, о которых мы забыли в суете «служения» другим.

Тишина и уход в себя нередко свидетельствуют о потребности в перезагрузке, когда важно замедлиться и восстановить внутренний ресурс. Почему быть разной — это сила?

Разрешая себе проживать весь спектр состояний, мы становимся по-настоящему живыми и аутентичными. Принятие себя снижает внутреннее напряжение: больше не нужно тратить энергию на притворство и соответствие чужим ожиданиям. Это полезно для:

1. Эмоционального интеллекта. Женщина, которая понимает свои смены настроения, лучше чувствует других людей. Это делает ее мудрым лидером, матерью и партнером.

2. Поддержания творческого потока. Истинная креативность рождается из хаоса и спонтанности. Перукуа:

«Если вы всегда "одинаковы", вы блокируете тот самый "нектар" женской энергии, который создает магию в повседневных делах».

3. Здоровья.

«Постоянное подавление эмоций ведет к психосоматическим реакциям и выгоранию. Разрешение „прокричать“ свою ярость или "выплакать" горе очищает наше тело на клеточном уровне», — говорит коуч.

Практика от Перукуа: как подружиться со своей изменчивостью

«Принятие начинается с простого признания: сейчас я чувствую именно это, и у такого состояния есть причина. Не нужно бороться с собой — важно научиться присутствовать в моменте.

Положите одну руку на сердце, а другую — на низ живота. Почувствуйте свое дыхание. Не пытайтесь ничего изменить. Просто скажите себе: "Я чувствую (гнев, злость, радость), и это нормально".

Слушайте тело, а не ум. Ум всегда будет искать логическое объяснение или повод для самокритики. Тело же просто проживает эмоции и «подсказывает» вам, как вы можете помочь себе прямо сейчас: потанцевать, чтобы сбросить напряжение, подышать животом или, может быть, покричать или попеть.

Создавайте ритуалы. В те дни, когда вы чувствуете упадок сил, не заставляйте себя "сиять". Сделайте этот день временем заботы о себе.

Ваша изменчивость — не слабость, а признак многомерности. Позволяя себе быть разной — нежной и дикой, тихой и громогласной, уверенной и сомневающейся — вы становитесь целостной. Настоящая свобода начинается там, где заканчивается попытка соответствовать чужим ожиданиям и начинается доверие к себе и своим чувствам», — подводит итог Перукуа.