Испытание подарками: как принимать знаки внимания без чувства смущения

Когда получение подарков оборачивается не радостью, а смущением и даже стыдом, это говорит о серьезных психологических проблемах, предупреждают эксперты. Как правильно принимать презенты и о чем сигнализирует сильная неловкость, разбиралась Москва 24.

Внутренние проблемы?

Чаще всего стыд от получения подарка связан с проблемой самооценки, но прежде всего – с убеждениями. Они формируются в детстве или в течение жизни под влиянием авторитетов: родителей, учителей, даже телевидения. Ребенок взрослеет и берет эти установки за истину, не подвергая сомнению, рассказала Москве 24 психолог Ангелина Сурина.

"Одно из таких убеждений может звучать так: "Люди ничего не делают просто так". То есть, если человеку что-то дарят, значит, он обязательно должен что-то дать в ответ. В противном случае бездействие – это якобы эгоизм и меркантильность, что порицается", – объяснила она.

С точки зрения здоровой психики, человек, который не ждет подарка, при его получении не должен столкнуться со стыдом. И абсурдно испытывать это чувство за то, что кто-то захотел принести радость, добавила Сурина.

"Люди чаще всего делают подарки подсознательно для себя. Они хотят хороших отношений с человеком, чувствовать себя добрыми, значимыми, нужными. Им хочется сделать приятно – и от этого приятно им самим".

Невозможно нести ответственность за желание другого, напомнила эксперт. Соответственно, здоровая реакция на презент может быть только удивлением, радостью и благодарностью за то, что другой подумал о нас.

"И дальше может возникнуть вопрос: хочу ли я сделать приятное этому человеку не потому, что я должен, а потому что действительно желаю его порадовать? Это очень тонкий, глубокий внутренний процесс – когда мы делаем что-то искренне и не ждем ничего взамен. Это про любовь и заботу", – отметила психолог.

При этом тот, кто получил презент может быть благодарным и даже спросить: "Что я могу подарить тебе в ответ?" Однако общество пока только учится этому, уверена Сурина. Нередко те, кто дарит что-то, подсознательно, а иногда и осознанно, ожидают благодарности или взаимной помощи.

В итоге такая ситуация становится проблемой для того, кто дарит не искренне, а с расчетом. Это значит, что у него есть незакрытые потребности, которые он хочет удовлетворить за счет другого, указала Сурина.

Обсудить проблему

В свою очередь, психолог Константин Никулин в разговоре с Москвой 24 отметил, что дискомфорт и стыд во время получения презента могут говорить о том, что человека редко хвалили в детстве, не дарили ему подарков, а праздники проходили без его участия.

Он добавил, что из-за этого может сформироваться ощущение, что происходящее противоестественно. Поэтому и возникают тревога и чувство долга.

"В близких отношениях нужно обсуждать такую проблему (однако, говорить об этом не в момент вручения подарка). Например: "Знаешь, у меня до сих пор отзываются детские истории, и когда я получаю подарок, мне становится неловко, будто я не достоин этого". Но такие разговоры уместны только с партнером, который не обесценивает и дает ощущение безопасности".

Что касается самой реакции на подарок, то она должна быть честной, но вежливой, отметил психолог.

"Если презент приятен, скажите об этом искренне. Если нет, то важно поблагодарить за внимание и сам жест, а уже позже, в отдельном разговоре, мягко направить: "Мне очень приятно, что ты подумал обо мне и позаботился, это действительно классная вещь. А если в следующий раз будешь выбирать, возможно, стоит обратить внимание вот на это". Можно также предложить: "Ты, наверное, потратил много времени на выбор? Давай я облегчу тебе задачу в будущем и подскажу, что мне действительно нужно", – посоветовал эксперт.

Он добавил, что отдельно стоит рассматривать вопрос, когда никакого подарка на праздник не последовало. Это тоже может быть посланием, частью диалога в отношениях, поэтому здесь важно прояснять ситуацию. Стоит сказать: "Мне было бы очень приятно, если бы ты отметил эту дату, потому что она для меня важна и ценна".

На случай самого момента вручения можно заготовить нейтральную вежливую фразу, которая не загонит в уязвимость, но позволит достойно поблагодарить. Например: "Спасибо большое, что ты подумал обо мне (позаботился, сделал этот жест). Мне очень приятно". Даже если внутри смущение или стыд, важно помнить: эти чувства вызывает не сам даритель, а внутренняя реакция, и это повод обсудить ситуацию с психологом, посоветовал эксперт.

Если человеку комфортно с его реакцией, и она не вредит другим, это его личная норма. Но стыд – чувство токсичное. Оно несет послание: "Я плохой сам по себе". Подарок в таком случае просто подсвечивает глубинное убеждение: "Я не достоин внимания, не достоин подарка", заключил психолог.