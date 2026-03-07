Как избавиться от мрачных мыслей

Кандидат психологических наук Алина Королева пояснила, что фокус внимания во многом определяет, какую информацию люди улавливают из общего потока.

«Например, если думать по дороге на работу только о желтом цвете, то вы будете преимущественно выделять только этот цвет. Также обстоит дело с негативом: сосредоточившись на нем, человек будет выхватывать из информационного потока только негативную информацию», — прокомментировала Королева.

При этом, по словам психолога, если полностью отключать себя от негативной информации, то есть риск жить в отрыве от реальности.

«Как это ни странно, но оберегание себя от негативной информации более дискомфортно, чем устойчивое ее восприятие. Сейчас важно быть в контакте с той информацией, которая касается безопасности. Наглядный пример тому — телефонные мошенники», — продолжила эксперт.

При этом психолог советует не фокусироваться на негативе, представив его лишь черной точкой на белом листе бумаги, пишут Известия.