Нейропсихолог назвал самый тяжелый год в браке

Универсального «опасного года» в браке не существует, однако есть периоды, когда отношения проходят через серьезные испытания.

Как рассказала нейропсихолог Светлана Пуля, первый год совместной жизни может стать сложным из-за естественного снижения нейрохимической поддержки мозга.

В начале отношений дофамин и окситоцин приглушают критическое мышление, но к концу года «химия» нормализуется, и партнеры впервые видят друг друга без идеализации, что иногда вызывает разочарование.

Исследования подтверждают, что первые годы брака имеют самый высокий риск развода, однако это связано не с их объективной тяжестью, а с тем, что они первые, отметила Пуля.

Одним из самых разрушительных для пары периодов нейропсихолог назвала время появления первого ребенка. Мета-анализ 49 исследований показал, что удовлетворенность браком снижается у обоих родителей и может не восстанавливаться и на второй год после родов. Хронический недосып снижает активность зон мозга, отвечающих за эмпатию, а гормон стресса кортизол растет, тогда как окситоцин перенаправляется на привязанность к ребенку, лишая партнеров ресурса для поддержки друг друга, пишет АиФ.

Что касается так называемого кризиса семи лет, то, по словам Пули, этот рубеж часто совпадает с пиком бытовой нагрузки и минимальным количеством времени на романтику.