Скромного «спасибо» недостаточно: как правильно принимать подарки от мужчины
Ну что, готовы к конфетно-букетным выходным? А помните, как реагировать на приятные слова и презенты в праздник? Если запамятовали, ловите гайд от психолога. Иначе в следующий раз можете остаться даже без пресловутой «розы в целлофане».
В преддверии 8 Марта важно в целом понять и разобраться, почему мужчина в принципе дарит подарки. И с поводом, как-то Женский день, годовщина или день рождения. Или просто так, чтобы побаловать свою даму сердца. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit рассказала о причинно-следственных связях, тонкостях мужской психики и ожиданиях.
В чем их «выгода»
«Для мужчины это вложение в женщину, это как ресурс в разном контексте. Своеобразная инвестиция в отношения, то есть такое вложение в женщину. Презентуя вам что-либо или же просто делая денежный перевод, он посылает сигнал: «Я о тебе думаю», «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы у тебя вообще все было», — говорит эксперт.
Второй важный момент — это способ проявить любовь. Мужчины в целом по природе своей ориентированы на помощь, на поступки, на дела. И если подарок хороший, это материальное действие, которое является вкладом в его безопасность, в комфорт вашей пары в целом.
«Ну и, конечно, это способ показать, какой он молодец. Это собственный успех. Мужчина смотрит на вашу реакцию как на зеркало своей значимости. Если вы счастливы и довольны, значит, он справился», — продолжает психолог.
Типичные ошибки женщин
Увы, далеко не все девушки и женщины умеют грамотно воспринимать щедрые жесты от ухажера или супруга. Вместо благодарности, они выдают нелепые фразы вроде: «Ой, это так дорого, зачем ты потратился, это слишком, мне неудобно». Слыша такое, мужчина понимает, что сделал глупость, купил какую-то ерунду, напрасно потратил усилия. И тогда в следующий раз он подсознательно захочет купить что-то попроще, а то и вовсе обойтись без подарков. И тут уж пеняйте на себя.
Некоторые умудряются начать сравнивать свой подарок (возможно, скромный), с роскошным презентом, который вручил муж ее подруге/коллеге/бывшей однокласснице. Мужчина после таких фраз может и вовсе поникнуть, решив, что его подарок ужасен, безвкусен, а он сам — ничтожество. Это убьет у него желание заботиться о вас и что-либо дарить в будущем.
Как реагировать на щедрые жесты
Куда правильнее будет показать искренние, живые эмоции. Забудьте о том, сколько вам лет, позвольте себе побыть восторженной, наивной и счастливой девчонкой. Визжите, пищите, кричите, обнимайте.
«Мужчины вообще очень тактильные, очень любят прикосновения, поэтому обнимите, поцелуйте, прижмитесь. Физическая связь в такие моменты еще закрепляет. Мужчины расправляются крылья. И это закрепляет в его подсознании связь: «Я ей дарю подарок, и она счастлива. Она меня обнимает. Я лучший для нее», — говорит Вероника.
Ну и хвалите, конечно: «Ты представляешь, это то, что я хотела! Боже, какая красота!» Мужчина должен услышать эти эмоции. Ему это важно. То есть важно перестать быть сейчас хорошей девочкой, такой скромняшкой.
«Нужно быть искренне яркой, эмоциональной, фонтанирующей благодарностью, именно искренней благодарностью за то, что он вам подарил. И тогда, конечно, это очень здорово помогает отношениям, закрепляет позитивные реакции. И мужчина будет знать: вам нужно дарить подарки, потому что это делает лучше именно его», — заключает эксперт.