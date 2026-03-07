Скромного «спасибо» недостаточно: как правильно принимать подарки от мужчины

Ну что, готовы к конфетно-букетным выходным? А помните, как реагировать на приятные слова и презенты в праздник? Если запамятовали, ловите гайд от психолога. Иначе в следующий раз можете остаться даже без пресловутой «розы в целлофане».

В преддверии 8 Марта важно в целом понять и разобраться, почему мужчина в принципе дарит подарки. И с поводом, как-то Женский день, годовщина или день рождения. Или просто так, чтобы побаловать свою даму сердца. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit рассказала о причинно-следственных связях, тонкостях мужской психики и ожиданиях.

В чем их «выгода»

«Для мужчины это вложение в женщину, это как ресурс в разном контексте. Своеобразная инвестиция в отношения, то есть такое вложение в женщину. Презентуя вам что-либо или же просто делая денежный перевод, он посылает сигнал: «Я о тебе думаю», «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы у тебя вообще все было», — говорит эксперт.

Второй важный момент — это способ проявить любовь. Мужчины в целом по природе своей ориентированы на помощь, на поступки, на дела. И если подарок хороший, это материальное действие, которое является вкладом в его безопасность, в комфорт вашей пары в целом.

«Ну и, конечно, это способ показать, какой он молодец. Это собственный успех. Мужчина смотрит на вашу реакцию как на зеркало своей значимости. Если вы счастливы и довольны, значит, он справился», — продолжает психолог.

Типичные ошибки женщин

Увы, далеко не все девушки и женщины умеют грамотно воспринимать щедрые жесты от ухажера или супруга. Вместо благодарности, они выдают нелепые фразы вроде: «Ой, это так дорого, зачем ты потратился, это слишком, мне неудобно». Слыша такое, мужчина понимает, что сделал глупость, купил какую-то ерунду, напрасно потратил усилия. И тогда в следующий раз он подсознательно захочет купить что-то попроще, а то и вовсе обойтись без подарков. И тут уж пеняйте на себя.

Некоторые умудряются начать сравнивать свой подарок (возможно, скромный), с роскошным презентом, который вручил муж ее подруге/коллеге/бывшей однокласснице. Мужчина после таких фраз может и вовсе поникнуть, решив, что его подарок ужасен, безвкусен, а он сам — ничтожество. Это убьет у него желание заботиться о вас и что-либо дарить в будущем.

Как реагировать на щедрые жесты

Куда правильнее будет показать искренние, живые эмоции. Забудьте о том, сколько вам лет, позвольте себе побыть восторженной, наивной и счастливой девчонкой. Визжите, пищите, кричите, обнимайте.

«Мужчины вообще очень тактильные, очень любят прикосновения, поэтому обнимите, поцелуйте, прижмитесь. Физическая связь в такие моменты еще закрепляет. Мужчины расправляются крылья. И это закрепляет в его подсознании связь: «Я ей дарю подарок, и она счастлива. Она меня обнимает. Я лучший для нее», — говорит Вероника.

Ну и хвалите, конечно: «Ты представляешь, это то, что я хотела! Боже, какая красота!» Мужчина должен услышать эти эмоции. Ему это важно. То есть важно перестать быть сейчас хорошей девочкой, такой скромняшкой.