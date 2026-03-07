Как меняются приоритеты женщин и их отношение к карьере

Большинство женщин при выборе жизненных целей ориентируются на традиционные ценности и выбирают семью и здоровье в качестве главных жизненных приоритетов. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Avon Россия на основе исследований аналитического центра НАФИ.

«Так, большинство женщин называют семейные отношения, создание семьи и заботу о членах семьи — главным жизненным приоритетом. Вопросам здоровья отводится второе по значимости место. Деньги для женщин также имеют значение, но не первостепенное: лишь треть женщин считают финансовую стабильность определяющим фактором в жизни. Эти данные свидетельствуют о крепких семейных связях и заботе о здоровье у женщин. В то же время, оставаясь важными, материальные аспекты уступают по значимости духовным и социальным ценностям», — рассказали эксперты.

По данным опроса, практически все женщины признались, что верят в возможность женского успеха в бизнесе.

«Рейтинг сфер для женского предпринимательства включает в себя бьюти-индустрию, бытовые услуги, продажи, общепит, маркетинг и юридические услуги. Женщины убеждены, что желание и инициативность — ключ к успеху. Большинство представительниц прекрасного пола уверены, что при наличии желания любая женщина может реализовать свой потенциал. При этом часть женщин признают, что без поддержки близких первые шаги делать сложно. Исследования фиксируют, что основной барьер на пути к профессиональной самореализации – психологические сложности: недооценка собственных сил, страх перемен, низкая мотивация. Более половины женщин считают, что без поддержки близких трудно стартовать в новой карьере, а около половины отмечают проблему неуверенности в себе», — отметили аналитики.

По их мнению, наибольшую уверенность в своих предпринимательских возможностях проявляют женщины в декретном отпуске.

«Большинство женщин уверены, что женщины способны реализовать бизнес-потенциал, и половина планируют открыть собственное дело. Это заметно больше, чем у женщин без опыта декрета, что говорит о том, что период материнства зачастую стимулирует развитие предпринимательской инициативы. Как показывает исследование, больше всего в своих предпринимательских силах уверены молодые мамы в возрасте от 18 до 34 лет», — заявили эксперты.

Согласно опросу, традиционные ценности остаются важнейшими для женщин, при этом возрастает желание совмещать семью, здоровье и профессиональный рост.