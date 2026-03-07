Россиянам объяснили неспособность отдохнуть в отпуске

Россиянам назвали способ устранить синдром, который мешает вернуться отдохнувшим после отпуска. На эту тему с Life.ru поговорила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Все чаще специалисты говорят о так называемом синдроме упущенных каникул, когда человек формально отдыхал, но по сути продолжал жить в режиме стресса. По словам врача, смена декораций сама по себе не означает восстановления, если нервная система не получила реальной передышки.

С точки зрения психофизиологии организму требуется время, чтобы снизить уровень кортизола. Синдром упущенных каникул может проявляться раздражительностью, бессонницей, трудностями при возвращении к рабочему ритму, головной болью, тахикардией.

«Если чувство истощения и бессмысленности не проходит, несмотря на любые каникулы, стоит обсудить ситуацию с врачом или психологом. Иногда за "упущенным отдыхом" скрываются депрессия или тревожное расстройство, которые требуют профессиональной помощи», — отметила Крашкина.

