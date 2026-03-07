Как работа в саду влияет на ментальное здоровье

Садоводство — прекрасный антидепрессант, утверждают ученые. Для максимального лечебного эффекта достаточно всего двух-трех часов на огороде. «Вечерняя Москва» узнала, как работа в саду влияет на наше ментальное здоровье.

© Вечерняя Москва

Садовод Алексей Юматов, занимающийся выращиванием саженцев плодовых деревьев, уверен: сад действительно обладает потрясающей, невидимой, притягательной энергией.

«Утром открываешь глаза — и ноги сами несут тебя к деревьям, — улыбается Юматов. — Можно часами наблюдать за садом, ведь он каждый день по-разному выглядит. Да, соглашусь, это спасение от выгорания. Устал от всего — посади сад, и твоя жизнь обязательно изменится!»

По словам врача-психиатра, ассистента кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимира Соколова, работа в саду влияет на нас на химическом уровне.

«Она оказывает влияние на дофаминовую и серотониновую нейромедиаторные системы, — говорит Соколов. — Помогает поднять настроение и купировать эмоциональное выгорание, может помочь в лечении легкой степени депрессивного расстройства».

К тому же труд в саду — это физическая активность. И если человек часами сидит за компьютером, мало двигается, у него определенно есть причина завести хотя бы небольшую домашнюю мини-ферму. Еще при работе с растениями человек получает когнитивную тренировку — это очень хорошо для людей пожилого возраста.

«В целом разнообразная физическая активность с мелкой моторикой полезна для профилактики возрастных изменений психики. Кроме того, человек наглядно видит результаты своего труда, что приносит дополнительные положительные эмоции, и это может быть даже формой психосоциальной реабилитации. Неслучайно раньше применялась трудотерапия, при которой пациенты психиатрических больниц могли получать рабочие профессии. Труд помогал людям адаптироваться за счет того, что они чувствовали себя нужными и значимыми. Подобный комплекс эмоций появляется при работе в саду», — поделился Владимир Соколов.

Сами по себе садовые пейзажи тоже способны принести пользу — за счет расслабления, снижения уровня шума.

«Важно отметить, что все вышесказанное относится к тем случаям, когда труд на дачном участке радует человека, — уточняет собеседник. — Если, например, руководствуясь этим, заставлять подростка копать картошку на даче у родителей, то это психологической пользы не принесет, а только отвратит от подобного досуга в будущем».

Опытным путем

Финские ученые проводили исследование: наблюдали за горожанами, которые в течение месяца приобщались к домашнему садоводству, выращивали овощи у себя на подоконнике. В итоге они выяснили, что такое увлечение положительно отражается на работе иммунитета. Садоводство, как заявили эксперты, — потенциальный защитник от развития распространенных среди жителей городов болезней: аллергии и астмы.

Теплу рады даже гады

Важная новость для любителей лесных прогулок: в регионе из-за потепления после зимней спячки начали просыпаться змеи. На территории Москвы официально отмечено три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка. Эксперты говорят, что змеи, как правило, начинают просыпаться, когда температура воздуха поднимается до +10 градусов и выше и не падает несколько дней. Однако бывают исключения. Отдельные участки земли могут прогреться при более низких температурах. В таких «тепловых ловушках» змеи просыпаются раньше срока. Гадюки, выходя из спячки, могут быть агрессивными. Этих ядовитых змей можно узнать по характерному зигзагообразному узору на спине. Впрочем, не всем дано сохранять спокойствие при встрече со змеей и изучать узоры на ее спине. Так что лучше просто держаться от любой змеи подальше и не провоцировать ее.