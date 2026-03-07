Психолог рассказал, как избавиться от мрачных мыслей

Если человек сосредоточился на плохих мыслях, то будет выхватывать из информационного потока только негатив. Об этом рассказала кандидат психологических наук Алина Королева.

В беседе с «Известиями» психолог пояснила, что восприятие информации во многом определяет фокус внимания.

«Например, если думать по дороге на работу только о желтом цвете, то вы будете преимущественно выделять только этот цвет», — сказала Королева.

Однако существует риск отрыва от реальности, если полностью отключать себя от негативной информации, добавила эксперт. По ее словам, не стоит фокусироваться на негативе, можно представить его черной точкой на белом листе бумаги.

«Всегда параллельно негативу в жизни существует что-то приятное и хорошее», — заключила эксперт.

