Почему хорошие люди оказываются жертвами «нарциссов»

Фраза «противоположности притягиваются» давно стала клише в психологии отношений. Однако новое исследование от ученых из Инсбрукского университета (Австрия), опубликованное в журнале Personal Relationships, вносит важную корректировку в этот постулат. Исследователи выяснили, что добрые и доверчивые люди не ищут «плохих парней» или манипуляторов намеренно — они просто не умеют их вовремя отсеивать.

Эксперимент: темная тетрада против светлой триады

Команда под руководством Яны Софи Кезенхаймер провела серию сессий быстрых свиданий (speed-dating), в которых приняли участие 128 добровольцев. Перед началом встреч ученые составили психологические профили участников, опираясь на две концепции:

Темная тетрада: нарциссизм, макиавеллизм (склонность к манипуляциям), психопатия (дефицит эмпатии) и повседневный садизм. Светлая триада: гуманизм, вера в человечество и «кантианство» (отношение к человеку как к высшей ценности, а не инструменту).

Ученые проанализировали более 1400 коротких свиданий. Фактор физической привлекательности учитывался при анализе, чтобы сосредоточиться именно на влиянии характера.

Манипуляторы в поисках жертв?

Результаты показали, что люди с выраженным макиавеллизмом и садизмом в целом имеют низкий успех на свиданиях — большинство участников их отвергало. Однако была одна группа, которая проявляла к ним удивительную лояльность: ярковыраженные обладатели «светлых» качеств.

«Светлые» личности не испытывали к манипуляторам особого влечения, но, в отличие от остальных, они не испытывали к ним и резкой антипатии. Там, где обычный человек видел «красный флаг» и прекращал общение, человек с верой в человечество проявлял терпение и доверие.

Интересно, что взаимности в этом нет: «темные» личности не выказывали никакого специфического интереса к «светлым». Это опровергает миф о том, что хищники целенаправленно ищут добрых партнеров на этапе первого знакомства. Скорее, добрые люди сами остаются в зоне доступа тех, от кого все остальные уже сбежали.

Слепота или всепрощение?

Ученые пока не могут однозначно ответить, почему это происходит. Либо «светлые» люди в силу своей природы просто не замечают признаков токсичности, либо они видят их, но сознательно решают дать партнеру шанс, надеясь на лучшее.

«Обладатели "светлого" типа личности склонны доверять тем, кого обычно отвергают другие, — поясняет Кезенхаймер. — Поэтому важно сохранять здоровую осторожность, даже если кто-то кажется вам очаровательным. В состоянии влюбленности это делать особенно трудно».

Исследование напоминает, что избыточная вера в доброту окружающих может снижать избирательность, делая человека уязвимым для эксплуатации и манипулирования в будущем.