Психолог ответил, почему мужчины откладывают покупку подарка на 8 марта

Психолог Новоселова: мужчины откладывают подарок на 8 марта из-за тестостерона
Мужчины могут откладывать покупку подарка на 8 марта для любимых женщин из-за чувствительности к критике и страха отвержения. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Зоя Новоселова.
Специалист объяснила, что часто такое поведение не связано с равнодушием и отсутствием любви. Новоселова заявила, что «причиной «покупательской прокрастинации» у сильного пола становятся страх отвержения из-за неудачного презента и отсутствие дофаминового подкрепления на этапе выбора». Она связала откладывание подарков у мужчин с тестостероном.
«Главный враг мужчины перед 8 марта — тестостерон. Звучит парадоксально, ведь это гормон силы и уверенности, но он же обостряет страх критики, который в свою очередь тесно связан и со страхом отвержения. В подобной связке "тестостерон + повышенный страх отвержения" откладывание подарка на "потом" становится просто одной из защитных реакций», — рассказала психолог.
Согласно исследованию Fix Price, мужчины, посещающие магазин в праздничный период, тратят на осмотр ассортимента в 2 раза больше времени, чем в обычные дни. Психолог добавила, что мужчины получают дофамин не в процессе выбора подарка, а «на финише» — когда презент уже вручен.
«Получается парадокс: женщина ждет от мужчины включенности в процесс, а он просто не способен получить от этого химическое подкрепление. Мужчина не чувствует награды на этапе "выбора" — ему нужен результат. Именно поэтому он включается только тогда, когда дедлайн создает искусственный стресс, запускающий уже другую систему — адреналиновую. И тогда выбор в последний день становится единственно возможным и "безопасным" для него способом собраться и сделать задуманное быстро и эффективно», — дополняет Новоселова.