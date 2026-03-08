Психолог ответил, почему мужчины откладывают покупку подарка на 8 марта

Мужчины могут откладывать покупку подарка на 8 марта для любимых женщин из-за чувствительности к критике и страха отвержения. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Зоя Новоселова.

© Газета.Ru

Специалист объяснила, что часто такое поведение не связано с равнодушием и отсутствием любви. Новоселова заявила, что «причиной «покупательской прокрастинации» у сильного пола становятся страх отвержения из-за неудачного презента и отсутствие дофаминового подкрепления на этапе выбора». Она связала откладывание подарков у мужчин с тестостероном.

«Главный враг мужчины перед 8 марта — тестостерон. Звучит парадоксально, ведь это гормон силы и уверенности, но он же обостряет страх критики, который в свою очередь тесно связан и со страхом отвержения. В подобной связке "тестостерон + повышенный страх отвержения" откладывание подарка на "потом" становится просто одной из защитных реакций», — рассказала психолог.

Согласно исследованию Fix Price, мужчины, посещающие магазин в праздничный период, тратят на осмотр ассортимента в 2 раза больше времени, чем в обычные дни. Психолог добавила, что мужчины получают дофамин не в процессе выбора подарка, а «на финише» — когда презент уже вручен.