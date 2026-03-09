Психологи поняли, почему вы выбираете одно и то же, даже если это бессмысленно

Каждый день мы принимаем сотни мелких решений: какой снек купить, какое приложение открыть, на какую ссылку кликнуть. Нам кажется, что эти действия продиктованы личным вкусом или выгодой. Однако новое исследование от ученых из Технического университета Дрездена (Германия), опубликованное в журнале Communications Psychology, доказывает: мы часто выбираем вариант лишь потому, что выбирали его раньше, даже если он ничем не лучше альтернатив.

© Телеканал «Наука»

Магия повторения

Исследовательская группа под руководством доктора Бена Вагнера провела серию экспериментов, чтобы понять, как один и тот же выбор, сделанный многократно, влияет на наше восприятие ценности. Сначала участники учились выбирать между парами символов, получая вознаграждение, одни символы были «прибыльнее» других.

Затем те же символы объединили в новые пары. В некоторых случаях оба варианта имели абсолютно одинаковую среднюю доходность. Объективных причин предпочитать один другому не было. Тем не менее участники стабильно выбирали тот символ, который они чаще выбирали на этапе обучения.

Повторение само по себе перевешивало рациональный расчет.

Ложная ценность и рост уверенности

Повторение не просто направляет следующий выбор — оно меняет наше суждение о предмете. Варианты, которые выбирались чаще, впоследствии получали более высокие оценки симпатии, хотя никакой новой информации о них не поступало.

«Часто выбираемые варианты не только становились предпочтительными, но и оценивались как лучшие по качеству», — отмечает Вагнер.

Психологи называют это персеверацией — склонностью повторять действие даже после изменения обстоятельств. Мозг создает «короткий путь» в памяти: вместо того чтобы каждый раз оценивать варианты с нуля, он выдает уже готовый ответ. Это экономит ментальную энергию, но превращает нас в заложников устаревших привычек.

Более того, частое повторение повышает уверенность. Знакомый вариант кажется более предсказуемым и безопасным, что заставляет нас игнорировать новые, возможно, более выгодные возможности.

Математика рутины

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые создали компьютерную модель на основе обучения с подкреплением. Когда в алгоритм добавили фактор «склонности к повторению», модель стала предсказывать поведение реальных людей с поразительной точностью. Это доказывает, что наша верность брендам или привычкам часто является лишь статистической записью прошлых действий, а не результатом осознанного анализа.

Это открытие объясняет, почему нам так трудно менять образ жизни, и как этим пользуются маркетологи. Если продукт или кнопка приложения попадаются нам на глаза чаще других, мы начинаем считать их «лучшими» просто в силу привычки.

Для тех, кто хочет принимать более взвешенные решения, ученые предлагают простые шаги: делать паузу перед выбором, чтобы ослабить автоматизм, и сознательно менять привычные маршруты и настройки. В быстро меняющемся мире способность вовремя остановиться и переоценить свои «автоматические» симпатии становится важным навыком выживания.