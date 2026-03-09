Как закрыть браузер и начать жить

Минуло 20 лет, а вопрос ничуть не утратил своей актуальности и остроты.

Под конец первой четверти 21 столетия 75 процентов российских пользователей глобальной сети жаловались, что перегружены сообщениями. Мессенджеры, социальные сети, видеохостинги, новостные ленты (не говоря уже о сыплющемся в электронную почту спаме) — переизбыток выдаваемой на-гора информационной массы был таков, что подавляющее большинство россиян отмечали перманентную цифровую усталость.

Передозировка информации стала вызывать своего рода интоксикацию. Причем настолько сильную, что даже возникли новые термины — цифровое похмелье, цифровой детокс, и даже цифровой «суицид» . Люди предпринимают различные шаги — от резкого ограничения временных затрат на соцсети (существуют даже специальные приложения, которые отслеживают, сколько времени человек находится в соцсетях) и источников информации до практически полного отказа от цифры вплоть до удаления аккаунтов и перехода со смартфонов на кнопочные мобильники.

Среди ключевых причин такого бегства называют изменения, произошедшие с соцсетями за последний десяток лет. Если изначально они служили площадкой для общения с друзьями и обмена какими-то личными моментами, то сегодня платформы, с одной стороны, превратились в носитель таргетированной рекламы, а с другой — в почти бесконечную витрину чужого успеха.

Одни постят фото и видео из турпоездок, хвастаются дорогими покупками, карьерным ростом, новыми модными шмотками. Другие, глядя на это, раздражаются, что не соответствуют задаваемому стандарту, третьи втихомолку завидуют…. За кадром при этом остаются набранные сдуру кредиты, завышенные проценты по ипотеке, самодуры-начальники, проблемные дети, семейные неурядицы, прочие мелкие и крупные неприятности.

Каков же выход и где тот самый луч света в темном царстве? Психологи рекомендуют расставить приоритеты, задуматься о смене формата общения и получения информации: отключить уведомления, ограничить пребывание в сети, использовать мессенджеры только для оперативной связи с близкими и по работе. Такой подход позволяет хотя бы частично вернуть контроль над собственным временем. Тем самым ресурсом, что с каждым прожитым годом становится все более ценен.