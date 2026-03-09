Психолог объяснила, как отличить любовь от потребительских отношений

Эксперт выделила ключевой критерий здоровых отношений — способность к открытому диалогу о проблемах. Если партнер избегает разговоров, уходит или возвращается, проверяя удобство партнёра, речь идет не о любви, а о потреблении.

© runews24.ru

Психолог и психотерапевт Ольга Аванесян рассказала о признаках, позволяющих отличить подлинные чувства от потребительского использования в отношениях. По словам эксперта, один из самых распространённых самообманов — оправдание поведения партнёра фразами вроде «он просто не умеет выражать чувства» или «ему нужно время, чтобы всё переварить».

В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что если человек избегает прямого диалога о том, что беспокоит обоих, то такие отношения нельзя считать зрелыми. В этом случае партнёр фактически выполняет функцию «обслуживающего персонала» для закрытия бытовых и физических потребностей другого. Это не любовь, а потребление.

Главный маркер настоящей любви, по мнению Аванесян, — готовность оставаться в диалоге даже через боль и слёзы. Любящий человек не сбежит, хлопнув дверью, надеясь, что его будут догонять. Цикличное поведение с уходами и возвращениями («уходи-приходи») направлено не на построение отношений, а на поиск удобного человека, который по первому требованию обеспечит еду, секс или просто будет фоном.

Психолог резюмировала, что такие игры не имеют ничего общего с любовью. Истинная близость требует от обоих партнёров способности к диалогу и совместному решению проблем, даже когда это сложно.

Психолог отметил, что отношения с мужчиной, который воспитывает ребенка от прошлого брака, потребует от женщины определенных усилий.

Власти намерены изменить подход к воспитанию детей в детских садах.