Психолог рассказала, как выстроить внутреннюю опору

Для сохранения эмоциональной устойчивости в условиях внешней неопределенности человеку необходимо выстроить внутреннюю опору. Об этом напомнила клинический психолог Дарья Сальникова.

Она поделилась рекомендациями, как это сделать эффективно и безопасно. По словам специалиста, первый шаг — это прекратить обвинять окружающих в собственных проблемах. Важно учиться брать ответственность за свое состояние и понимать, что развитие начинается изнутри.

Второй шаг — научиться отделять объективные факты от эмоциональных интерпретаций. Так, если кто-то не ответил на звонок, это не говорит об отсутствии любви, а требует анализа конкретной ситуации.

Наконец, психолог посоветовала практиковать «я-высказывания», позволяющие выразить эмоции конструктивно, сохраняя самоуважение и уважение к другим.

— Вместо «ты меня бесишь» — «я злюсь, когда ты так делаешь, и мне нужно время, чтобы успокоиться». Вместо «ты меня не ценишь» — «мне важно чувствовать внимание, давай обсудим, как нам это организовать», — цитирует психолога «Радио 1».

По словам Сальниковой, важнейшим ресурсом в современном мире является забота о собственном внутреннем благополучии, позволяющая успешно справляться с любыми жизненными испытаниями.

