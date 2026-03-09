Топ-6 способов распознать лжеца

Если человек отводит глаза — всегда ли это означает, что он врет? Клинический психолог Лидия Иншина поясняет, что психопаты смотрят прямо и не моргают. Эксперт рассказала о том, что реально выдает лжеца.

«Знаете, сколько раз мне говорили: «Я сразу вижу, когда врут!»? А потом выяснялось, что этот "ясновидящий" жил с изменником 10 лет и "ничего не замечал". Ирония? Спойлер: психопаты смотрят прямо в глаза и не моргают. Им ваши наивные маркеры "отводит взгляд — значит врет" — как семечки. Они этим пользуются профессионально», — отметила в комментарии RuNews24.ru Клинический психолог Лидия Иншина.

Но работает ли «чтение по лицам» на самом деле, или это очередной миф, который продают в красивых тренингах?

Как пояснила эксперт, Пол Экман — тот самый, по кому сходил с ума сериал «Обмани меня» — доказал, что полностью скрыть ложь невозможно, микровыражения длятся доли секунды, односторонняя улыбка свидетельствует о презрении, расширенные зрачки — о страхе, а опущенные уголки губ — о грусти. Тем не менее существуют и важные нюансы.

«Без подготовки распознают ложь 54% людей. Это хуже, чем подбросить монетку. И существует "синдром Отелло": паранойя заставляет видеть ложь там, где её нет. Я в своей практике использую не один признак, а систему. Потому что ложь — это всегда комплекс», — подчеркнула психолог.

НОС ПИНОККИО НЕ РАСТЕТ: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫДАЕТ ЛЖЕЦА

По словам эксперта, любимый маркер «отводит глаза» работает ровно наоборот, поскольку профессиональные лгуны смотрят в глаза не моргая. Честный человек может отводить взгляд, потому что вспоминает детали или просто стесняется.

«Хотите узнать правду? Тогда смотрите на верхнюю зону: искренняя радость всегда включает мышцы вокруг глаз. Фальшивая улыбка работает только ртом», — объяснила Лидия Иншина.

СЛОВА ТОЖЕ ВРУТ

Психолог подчёркивает: когда человек врет, его мозг работает на полную мощность: надо удерживать версию, не запутаться, не сказать лишнего, а это всегда просачивается в речь.

Лидия Иншина рассказал о 6 проверенных речевых маркерах лжи:

Смена темпа. Был быстрым — стал тянуть. Или наоборот. Исчезновение «я». Вместо «я решил» — «было принято решение» — лжец дистанцируется. Детали-перебор. Слишком много подробностей — значит, готовился. Повтор ваших слов. Буквально копирует, чтобы выиграть время. Размытые формулировки. Никакой конкретики. Логические дыры. Вранье сложно удержать цельным.

Психолог рекомендует задавать сначала простые вопросы, запоминать «базовую линию», а затем задавать вопросы резко провокационные. Изменение мимики, жестов, голоса покажут, где «спрятана» правда.

ТЕЛО ПРЕДАЕТ (ОСОБЕННО НОГИ)

По словам психолога, лжецы часто контролируют свои руки, превращаясь в «окоченевших роботов», однако про ноги они забывают, поэтому самый честный источник, как отмечает эксперт, — это ступни.

«Переминается? Напряжен? Носок к выходу? Когда показывали видео только ног, люди точнее определяли ложь, чем глядя в лицо», — рассказала Лидия Иншина.

Она также рекомендует обращать внимание на частое моргание, повороты головы в сторону, прикосновения к лицу, шее (ищут успокоения).