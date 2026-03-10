Эксперт назвал различия в мотивации мужчин и женщин

В ВШЭ назвали различия в мотивации мужчин и женщин
Первые стремятся к социальному статусу и контролю над будущим, вторые — к признанию их незаменимости.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Софья Нартова-Бочавер.
«Есть различия, есть такие данные, даже система коучинга, специально разработанная для мужчин и женщин. Мужчин мотивирует к новым целям социальный статус очень сильно, желание контролировать свое будущее, доминировать над этим будущим — это тоже очень важно. Уверенность в определённости и уверенность в том, что мужчина сохранит больше своей автономии, чем он имеет сейчас. А для женщины важнее, чтобы она была признана, чтобы чувствовала, что она незаменима в том, что она делает».