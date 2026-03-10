Как детские травмы влияют на взрослую сексуальность

Согласно статистике, во всем мире около 60 процентов детей младше пяти лет сталкиваются с насилием — такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В одних случаях речь идет о психологическом насилии, а в других — о физических наказаниях, которые родители или воспитатели применяют к ребенку. Жестокое обращение вызывает проблемы с ментальным здоровьем, которые остаются и во взрослом возрасте. А еще психологическое или физическое насилие, пережитое в детстве, влияет на сексуальность человека и на то, какие фетиши будут его интересовать в будущем. «Лента.ру» разбиралась, как это связано и какие предпочтения в постели могут появиться из-за тяжелого детства.

Людям, пережившим в детстве насилие, сложнее доверять партнеру

Психологи из американского Центра близости, взаимосвязи и перемен утверждают, что детские травмы, будь то физическое, сексуальное или эмоциональное насилие, а также наблюдение за домашним насилием со стороны и даже просто пренебрежение со стороны родителей негативно сказываются на сексуальности во взрослом возрасте.

К примеру, у таких людей отсутствует доверие и чувство безопасности, поэтому они не ощущают комфорт и защищенность в интимной обстановке. Они испытывают трудности с тем, чтобы по-настоящему открыться партнеру, что мешает им испытывать сексуальное желание и возбуждение.

Также, по словам специалистов, у людей, подвергшихся жестокому обращению в детстве, может развиться негативное восприятие собственного тела и неуверенность в себе, из-за чего они считают, что не достойны удовольствия.

Из-за детских травм людям также сложнее формировать прочные эмоциональные связи, в том числе и с партнером. А без них трудно чувствовать себя желанными и испытывать возбуждение, поскольку именно эмоциональная близость служит катализатором сексуального желания.

Кроме того, люди, которые пережили жестокое обращение в детстве, могут практиковать так называемое избегающее поведение и вообще исключать из жизни все сексуальные стимулы. Для них это становится способом справиться со стрессом, пояснили специалисты.

Из-за детских травм у взрослых людей могут возникать проблемы в сексе

Как утверждают врачи из канадской Клиники мужского здоровья, у мужчин детские травмы могут приводить к проблемам в сексуальной жизни. У них снижается либидо, появляются трудности с достижением и поддержанием эрекции, а также преждевременная эякуляция.

У женщин из-за тяжелых событий в детстве тоже часто появляются серьезные проблемы. Как показало исследование, опубликованное в журнале The Journal of Sexual Medicine, те девушки, которые пережили четыре или более эпизода насилия в детстве, во взрослом возрасте в два раза чаще сталкивались с сексуальной дисфункцией, чем те, кто рос в благополучной обстановке.

Уточняется, что такие женщины испытывали трудности с возбуждением и достижением оргазма. Кроме того, у них часто выделялось недостаточно смазки во время полового акта, а секс нередко оказывался болезненным.

А исследование, проведенное в университете Джорджии, продемонстрировало, что пережитое в детстве психологическое насилие увеличивает риск возникновения сексуальной зависимости у мужчин.

«Эта связь может быть обусловлена нарушениями привязанности и трудностями в регуляции эмоций», – Аманда Джордано, профессор

Доминирование и подчинение

Если же говорить о том, какие именно сексуальные предпочтения возникают из-за детских травм, то в первую очередь специалисты называют садистско-мазохистские наклонности. Причем оказалось, что у мужчин более выражены были садистские предпочтения, а у женщин — мазохистские.

В то же время в работе, опубликованной в журнале Journal of Sex & Marital Therapy, исследователи, изучив множество работ на тему БДСМ, пришли к выводу, что большинство любителей таких практик в детстве жили довольно безоблачной жизнью и не сталкивались с насилием.

К слову, компания «Секспедиция» провела опрос и выяснила, что из всех необычных сексуальных практик у россиян больше всего интерес вызывает именно БДСМ.

Практически каждый третий житель страны хочет попробовать БДСМ со своим партнером, причем большая часть проголосовавших за этот вариант — женщины

В разговоре с «Лентой.ру» психолог и сексолог Мария Белан объяснила, что стремление к доминированию у части людей связано с особенностями темперамента — высокой потребностью в контроле и лидерстве, которая гармонично проявляется во всех сферах, а не только в постели.

Однако в некоторых случаях такие предпочтения могут быть компенсацией ощущения беспомощности и потери контроля в повседневной жизни. По словам психолога, иногда это следствие усвоенных в детстве моделей, когда силу и агрессию приравнивали к мужественности и успеху. А иногда — следствие нарциссических черт личности и глубокой неуверенности, требующей постоянного подтверждения власти.

Подчинение же для многих людей является осознанным, комфортным и приносящим удовольствие выбором, способом отключить сознательный контроль и получить психоэмоциональную разрядку. Правда, еще такую роль выбирают люди с тревожным или избегающим типом привязанности, чтобы снизить внутреннее напряжение благодаря передаче всей ответственности партнеру.

Но иногда подчинение для человека становится привычной, выученной еще в детстве ролью, поскольку ребенок рос семье, где любовь нужно было заслужить послушанием, уточнила Белан.

Групповой секс и частая смена партнеров

Другим последствием насилия в детстве может быть сексуальная распущенность во взрослом возрасте, утверждается в журнале The Psychotherapy Patient Journal. Причем ее специалисты рассматривают как пример компульсивного поведения. Они считают, что с помощью таких поступков люди пытаются контролировать тревогу и подавлять сильные эмоции.

Известно и то, что пережитое в детстве насилие у женщин увеличивает риск вовлечения в занятие проституцией. Правда, в таких случаях речь идет только о сексуальном насилии, а не о физическом или психологическом.

«Поведение, характеризующееся частой сменой половых партнеров, служит индикатором внутренних конфликтов. Это может быть способ компенсировать глубокую неуверенность в себе, когда каждая новая победа временно повышает самооценку. Часто это механизм бегства от интимности и страх, который может произрастать из детских травм или болезненного опыта предательства и отвержения уже во взрослой жизни», — объяснила Белан.

В таких случаях секс без любви становится безопасной заменой отношений, где нет риска эмоциональной боли

Что касается группового секса, по словам психолога, для некоторых людей такая практика — это проявление сильной потребности подтвердить собственную привлекательность или способ эмоционального дистанцирования, так как контакт нескольких партнеров мешает создать глубокую парную связь.

В то же время специалистка подчеркнула, что так происходит далеко не всегда. По словам сексолога, иногда интерес к таким практикам — это просто форма здорового исследования собственной сексуальности.

Золотой дождь и копрофилия

Пережитые в детстве травмы могут вызывать и сексуальный интерес к золотому дождю, то есть мочеиспусканию, хотя, как заверила сексолог Ана Ломбардия, причины могут быть и другими. По ее словам, все зависит от того, как человек на протяжении всей жизни воспринимал процесс мочеиспускания.

Сексолог объяснила, что у одних людей он может ассоциироваться с освобождением, тогда как у других — с унижением, стыдом и множеством других ощущений.

«Эти чувства могут сексуализироваться. Наблюдение за тем, как кто-то мочится или на кого-то мочатся, может пробудить эти эмоции и, следовательно, вызвать возбуждение», — уточнила Ломбардия.

Другой связанный с испражнениями фетиш, копрофилия, тоже имеет множество причин.

«Копрофилия может быть частью расстройства, при котором сексуальное возбуждение жестко привязано к необычному объекту или действию, причем часто в ущерб обычной интимной жизни. Формирование таких фиксаций связано с очень ранними стадиями развития человека, глубокими нарушениями в формировании границ тела, а также тяжелыми травмами, в том числе сексуальным насилием», — объяснила психолог Мария Белан.

От чего еще зависят предпочтения в сексе?

В целом же Белан назвала вопрос о том, как детские травмы связаны с сексуальностью, одним из самых сложных в сексологии.

«Предпочтения в сексе формируются сложным взаимодействием врожденного темперамента, особенностей нейробиологии, культурного контекста и уникального личного опыта, который включает как травмирующие, так и позитивные события», — подчеркнула Белан.

Она добавила, что необычные фетиши — это не всегда маркер психологического здоровья. Если они реализуются безопасно, по обоюдному согласию и не причиняют вреда, то их можно считать частью здоровой сексуальности, подчеркнула сексолог.

По ее словам, даже во взрослом возрасте предпочтения в сексе могут измениться. Например, новый партнер может открыть ранее неизведанные формы близости. Измена же, напротив, травмировать и сделать человека более закрытым.

Сексолог добавила, что предпочтения в постели могут измениться и после того, как человек проработает детские травмы с помощью психотерапии. Происходит это не в связи с тем, что специалист пытается «нормализовать» сексуальность клиента и подогнать ее под общественные стандарты, а потому что он помогает человеку избавиться от различных деструктивных сценариев.

Если детские травмы не проработать, человек зачастую не сможет построить стабильные, глубокие и безопасные отношения, поэтому останется одиноким и неудовлетворенным

Причиной тому является повторное и при этом неосознанное воспроизведение разрушительных сценариев, предупредила Белан.

Причем даже если самому человеку так жить комфортно, то это может быть лишь иллюзией. Дело в том, что комфорт часто можно расценивать как отсутствие сил или ресурсов для изменений, а не признак психологического благополучия.