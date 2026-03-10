Какие фразы используют манипуляторы

На некоторые фразы стоит обращать внимание при общении — они могут быть не просто словами, а сигналами скрытых проблем. Такие высказывания способны разрушить даже самые доверительные и гармоничные отношения. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Ольга Романив.

Всем хочется здоровых отношений, где есть доверие и понимание с полуслова. Но иногда, даже не замечая этого, можно оказаться рядом с человеком, чьи привычные выражения выдают в нем обычного манипулятора. Например, фраза «ты меня не понимаешь, никто меня не понимает.

«Повторяющиеся жалобы могут быть как искренним выражением боли, так и способом манипуляции и вызова жалости. Важно различать, действительно ли человек пытается донести свою мысль или же он использует фразу как инструмент для привлечения внимания и получения желаемого, — пояснила специалист.

Еще один тревожный звоночек, по мнению эксперта, — фраза «я всегда прав, а все остальные ошибаются. Это часто говорит о завышенном самомнении и нежелании слышать другого.

«Ты сам виноват во всем, что происходит. Перекладывание ответственности — еще один тревожный сигнал. Вместо того чтобы искать решения и брать на себя часть вины, такой человек предпочитает находить крайних, — отметила Романив.

Кроме того, явный признак авторитарности — требование «ты должен делать так, как я говорю. Это подавляет волю и индивидуальность партнера. Романив добавила, что стоит насторожиться, если человек часто повторяет «я никогда не делаю ошибок.

