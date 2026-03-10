Как хвалить взрослых, чтобы не звучало снисходительно

Мы привыкли раздавать «молодцов» направо и налево: коллегам за отчеты, друзьям за выручку, спикерам после лекций. Кажется, ну что тут такого? Доброе же слово. Но специалисты по общению предупреждают: лучше приберегите эту фразу для детей. Взрослому человеку слышать такое, мягко говоря, странно, утверждает Татьяна Кузнецова.

В чем тут подвох? Само слово «молодец» — это чистой воды родительское одобрение. Именно так нам говорили в детстве: «молодец, кашу доел» или «умница, игрушки собрал». И когда мы выдаем это коллеге или партнеру, то невольно включаем режим «сверху вниз». Звучит снисходительно, будто мы оцениваем серьезную работу как детскую поделку.

В офисе от этого часто становится просто неловко. Профессионалу не нужно похлопывание по плечу — ему важно, чтобы оценили его навыки. Вместо дежурного «ты большой молодец» куда приятнее услышать конкретику: круто провел переговоры, логично решил задачу или уверенно выступил.

Психологи уверены: когда хвалят за действия, это воспринимается легче. Человек понимает, что сам управляет своим успехом. А когда оценивают личность («ты молодец»), он как будто попадает в зависимость от чужого мнения — нужно постоянно подтверждать этот «титул», чтобы оставаться хорошим.

Кстати, есть и чисто языковой нюанс. В слове «молодец» и так заложен максимум похвалы. Добавка «большой» выглядит как попытка выдавить из себя эмоции, поэтому фраза часто звучит натянуто и дежурно.

Хотите сделать человеку по-настоящему приятно? Хвалите не его самого, а его труд. Такая похвала всегда звучит искренне и с уважением к чужому делу. Это намного ценнее любого «молодца».

