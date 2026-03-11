Как «прощение» помогает улучшить самочувствие и благополучие

Склонность прощать людей, причинивших обиду, может быть связана с более высоким уровнем благополучия. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале npj Mental Health Research. Результаты показывают, что привычка отпускать обиды может приносить пользу психологическому и социальному состоянию человека в разных странах мира.

© Naukatv.ru

Авторы работы изучали так называемое диспозиционное прощение. Под этим термином понимают устойчивую личную склонность прощать других в разных жизненных ситуациях. Когда человек сталкивается с обидой, у него часто возникает чувство несправедливости. Оно может вызывать длительные негативные реакции — гнев, горечь или обиду. Со временем такие эмоции способны ухудшать самочувствие.

Ученые рассматривают прощение как одну из стратегий психологической адаптации. Проще говоря, это способ справляться со стрессом и снижать последствия межличностных конфликтов.

Крупное международное исследование

Для анализа исследователи использовали данные проекта «Глобальное исследование процветания человека». В нем приняли участие 207 919 человек из 23 стран. Выборки формировались так, чтобы отражать демографическую структуру населения каждой страны.

Одним из авторов работы стал психолог Ричард Г. Коуден, сотрудник программы при Гарвардском университете и школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана

«Межличностные обиды распространены, и многим людям трудно прощать. В первой волне исследования более четверти участников сообщили, что они “редко” или “никогда” не прощают тех, кто причинил им боль», — отметил Коуден.

Исследование было лонгитюдным, то есть участников опрашивали дважды. Сначала люди отвечали на вопросы о том, как часто они прощают обидчиков. Примерно через год те же участники заполнили новую анкету.

Во второй части ученые оценили 56 показателей благополучия. Они охватывали восемь сфер жизни — психологическое состояние, уровень стресса, социальные отношения, участие в жизни общества, физическое здоровье и даже социально-экономическое положение.

Небольшие, но устойчивые эффекты

Анализ показал, что люди с более выраженной склонностью к прощению через год демонстрировали более высокие показатели благополучия. Связь оказалась особенно заметной в психологической и социальной сферах.

Такие участники чаще сообщали о чувстве оптимизма, лучшем понимании смысла жизни и более удовлетворительных отношениях с окружающими.

«Склонность прощать была связана с небольшими улучшениями благополучия по многим показателям. Прощение может быть одним из факторов, поддерживающих благополучие, хотя на него влияет и множество других условий», — пояснил Коуден.

Исследователи также обнаружили связь между прощением и так называемым просоциальным поведением — действиями, направленными на помощь другим людям. Речь идет о проявлении благодарности, любви и стремлении делать добро.

Почему эффект различается в разных странах

Связь между прощением и благополучием оказалась неодинаковой в разных частях мира. В США, Японии и Великобритании она проявлялась довольно отчетливо. В Нигерии, Египте и Южной Африке результаты были заметно слабее.

По мнению ученых, это может быть связано с социальными условиями. В странах с высокой политической нестабильностью или экономическим неравенством влияние прощения может перекрываться другими стрессовыми факторами.

Еще одно возможное объяснение связано с культурой. Если прощение воспринимается как строгая социальная обязанность, а не как личный выбор, его влияние на личное благополучие может уменьшаться.

Ученые считают, что даже небольшие эффекты могут иметь значение на уровне общества.