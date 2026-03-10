Психотерапевт рассказала, почему возникает нелюбовь к своему дню рождения

Психотерапевт Екатерина Макарова объяснила, что после 30 лет отношение к дню рождения меняется из-за смещения фокуса с праздника на внутреннюю самооценку.

«Оно уходит от ощущения беззаботности, подарков и смещается к внутренней оценке: каким меня видят, чего я добился», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, неосознанные представления о достижениях к определённому возрасту формируются ещё в детстве и могут влиять на восприятие собственных успехов.

Эксперт добавила, что сравнивать себя стоит только с собой в прошлом, а не с внешними ориентирами.

