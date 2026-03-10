Как побороть весеннюю хандру и раздражительность

Весной многие замечают усталость, раздражительность, и даже потепление и солнечные дни не приносят ожидаемой радости. Подобные состояния могут быть последствием долгой зимы. Как преодолеть весеннюю хандру, рассказала ТАСС доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены Медицинского института РУДН Елена Каверина

Коварная зима

Зимой в условиях короткого светового дня и низких температур организм тратит большое количество ресурсов. Также не очень положительно сказывается питание — зимой оно становится менее разнообразным, но более калорийным. В итоге с началом весны многие чувствуют усталость, сонливость или замечают необъяснимую раздражительность.

"Даже люди, не считающие себя метеочувствительными, могут ощущать снижение концентрации, повышенную утомляемость, эмоциональную лабильность — это отражение перестройки нейроэндокринной регуляции и циркадных ритмов. Перепады температуры и атмосферного давления становятся дополнительной нагрузкой для сердечно-сосудистой системы, усиливая проявления слабости или головной боли у части людей", — подчеркнула она.

Тем не менее, по словам эксперта, чтобы скорректировать подобные состояния, достаточно увеличить пребывание на свежем воздухе, постараться нормализовать режим сна и пересмотреть рацион.

"Если зимой в меню преобладали жареные и тяжелые блюда, весной целесообразно сместить акцент в сторону более легких способов приготовления — запекания, тушения, варки. Например, заменить жареный картофель на запеченный с овощами", — рассказала она.

Весенний авитаминоз — миф или реальность?

По мнению Кавериной, не стоит весной принимать БАДы или витамины, чтобы справиться с "весенним авитаминозом".

"Истинный авитаминоз встречается редко, чаще речь идет о субклинических дефицитах, которые проявляются повышенной утомляемостью, сухостью кожи, ломкостью волос, снижением работоспособности", — объяснила она, подчеркнув, что прием витаминов обязательно должен назначаться врачом после оценки состояния и при необходимости лабораторной диагностики.

К тому же, по словам эксперта, справиться с весенними дефицитами можно с помощью корректировки питания.

"Наиболее частыми к весне оказываются дефициты витамина D, железа, иногда витаминов группы B. Поэтому можно добавить рыбу два-три раза в неделю, она будет источником витамина D, омега-3 и ряда витаминов группы В. Также хорошо будет добавить бобовых и побольше зелени", — подчеркнула Каверина.

Бессонница или сонливость — две стороны одной медали

После зимы многие сталкиваются с проблемами со сном. Причем могут встречаться две крайности — как постоянная сонливость, так и бессонница.

"Если весной возникает бессонница или, наоборот, выраженная сонливость, стоит обратить внимание на гигиену сна — фиксированное время отхода ко сну, ограничение гаджетов за 1–2 часа, достаточная дневная активность", — рассказала она.

Каверина отметила, что при стойких нарушениях следует обратиться к терапевту, а при необходимости — к неврологу или сомнологу, так как иногда за сезонной разбалансировкой скрываются более серьезные расстройства.

Не стоит начинать "новую жизнь" весной

Весна — это не про резкий старт, а про грамотную адаптацию. Поэтому резко менять режим физической активности с наступлением тепла точно не стоит, это скорее приведет к стрессу, чем принесет какую-то пользу организму. По словам эксперта, оптимально весной — регулярная ходьба и упражнения на мобильность и укрепление мышц. Также можно заняться плаванием или легким бегом, так как они способствуют восстановлению сосудистого тонуса, улучшению обменных процессов и стабилизации эмоционального фона.