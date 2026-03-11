Женщинам дали советы по выбору первого вибратора

Сексолог Ларисса Эли заявила, что мастурбация является невероятно полезным инструментом для самопознания. В разговоре с изданием Metropoles она дала женщинам несколько советов по выбору первого вибратора.

По словам Эли, существуют вибраторы для внешней и внутренней стимуляции, а также секс-игрушки, которые совмещают обе функции. Новичкам она посоветовала выбирать варианты именно с внешней стимуляцией. Что касается размера, на первых порах лучше приобрести девайс длиной не более 8-18 сантиметров, порекомендовала специалистка.

Наиболее безопасными материалами для секс-игрушек она назвала медицинский силикон и АБС-пластик. Если бюджет ограничен, то стоит отдать предпочтение не подзаряжаемым моделям, а тем, которые работают на батарейках. В заключение Эли призвала перед покупкой почитать отзывы о том или ином товаре.

