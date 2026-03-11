Эксперт подсказал правильный способ надеть презерватив

Врач Уно Вольпо заявил, что если неправильно надеть презерватив, то он будет мешать во время полового акта. Верный способ он раскрыл мужчинам в разговоре с изданием Metropoles.

© Lenta.ru

Перед использованием презерватива Вольпо призвал проверить его срок годности и целостность упаковки. Если все в порядке, следует сжать кончик изделия, чтобы удалить воздух, а затем поместить его на головку полового члена, пояснил он.

Раскатывать презерватив по всей длине пениса специалист посоветовал с помощью рук, а не рта, как это делают некоторые пары. По словам доктора, изделие не должно сдавливать основание полового члена. При этом он уточнил, что мужчины, которые не привыкли использовать средства контрацепции, все же могут почувствовать небольшое сжатие. После завершения всех манипуляций Вольпо также порекомендовал нанести поверх презерватива смазку.

Ранее сексолог Диана Соминина рассказала мужчинам, как распознать порнозависимость. По словам специалистки, об этом может свидетельствовать появление раздражительности в случаях, когда человек пытается воздержаться от просмотра фильмов для взрослых.